Szmrtyka Hannah élt a lehetőséggel, válogatott lett

Az országos diákolimpián is kiválóan szerepeltek a Pécsi Kajak-kenu Club-PSN Zrt. sportolói, akik ezúttal iskoláikat képviselték.

Többen is dobogóra állhattak, Krikler Zsombor például győzött 500 méteren, Holczer Ákos második lett 200-on és harmadik 2000-en, és szintén bronzérmes lett Szegedi Júlia 500 méteren. A verseny egyben keretfeltöltő is volt, Szmrtyka Hannah pedig élt a lehetőséggel, s eredményeinek köszönhetően bekerült a magyar serdülő válogatottba. – Az egész csapat dicséretet érdemel – fogalmazott ifjabb Csaba András, a PKKC vezetőedzője. – Sajnos voltak hibák is: Sárdy Márk jól versenyzett, hetedik helyen ért be, ám nem a két bója között, ezért végül tizennegyedik lett.

A PKKC-PSN Zrt. sportolóinak eredményei. 200 m: 2. Holczer Ákos, 7. Pörnecz Dávid. 500 m: 1. Krikler Zsombor, 3. Szegedi Júlia, 4. Ratkovics Csenge, 5. Szmrtyka Rebeka, 9. Weiling Vendel. 1000 méter: 4. Szmrtyka Hannah, 7. Bánky Soma. 2000 m: 3. Holczer Ákos, 4. Krikler Zsombor, 5. Szmrtyka Hannah, 6. Szebeni Álmos, 9. Tavi Johanna, 12. Pörnecz Dávid, 12. Poppe Tamás, 14. Sárdy Márk, 17. Ratkovics Csenge, 18. Szegedi Júlia, 19. Kocsis-Mehlmann Zénó.