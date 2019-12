Szolnokra utazik a PVSK

Közvetlen rivális, a Szolnok ellen tehet pontot rossz sorozatának végére a PVSK-Veolia NB I-es férfi-kosárlabdacsapata ma 18.00-tól idegenben.

Kifejezetten nehéz időszakot él meg az elmúlt hetekben a Panthers. A remek szenzonkezdést, 6 győzelmet követően 5 vereséget szenvedett sorozatban Csirke Ferenc csapata. Ebben az időszakban látszott, mennyire fontos szerepe volt a sikerekben C. J. Aikennek, akit nem tudtak pótolni a társak.

A vezetőedző a Sopron elleni vereséget követően kijelentette, hogy ebből a hullámvölgyből akkor lábalhat ki a csapat, ha új játékos érkezik az amerikai center lábadozásának idejére. Kérése, ha nem is feltétlenül elsőre, de meghallgatásra talált, a Kecskemét ellen pedig be is mutatkozott Nenad Sulovics. A szerb érkezésének hatása már látszott szerdán is, amikor csak egy utolsó másodperces kosárral kapott csak ki a Pécs. Azóta pedig volt pár napja még összecsiszolódni a társakkal, így az Olaj ellen még nagyobb segítség lehet.

Csütörtökön a Vasasi Általános Iskolába is ellátogattak a csapat játékosai, Chris Smith, Quincy Diggs, Andrija Csirics és Pongó Máté, valamint a vezetőedző, hogy megajándékozzák a gyerekeket. Annak köszönhetően, hogy a Sopron elleni mérkőzésen rengeteg felajánlás érkezett az együttes szurkolóitól, mindezt tömött zsákokkal tehette meg az alakulat. A klub honlapja azt is megjegyzi az alkalomról, hogy bár úgy mentek, hogy azt hitték ők okoznak majd örömöt, mindez fordítva történt, hiszen az a szeretet és érdeklődés, ami fogadta őket, fantasztikus élmény volt számukra. Az ajándékok átadása után egy gálameccset is játszottak Smithék az iskola csapatával, amin még Csirke Ferenc is parkettre lépett.

A bajnokság állása: 1. Falco 10 győzelem/1 vereség, 2. Körmend 8/3, 3. ASE 8/3, 4. Szolnok 7/4, 5. KTE 7/4, 6. PVSK 6/5, 7. Alba 6/5, 8. DEAC 6/5, 9. ZTE 5/6, 10. Kaposvár 5/6, 11. OSE 4/7, 12. Sopron 2/9, 13. SZTE 2/9, 14. Jászberény 1/10.