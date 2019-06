Szombaton már a bronzért csatáznak

A PVSK-Veoliának egyszer győznie kell majd Szolnokon.

Nem kérdés, egy álommal kevesebb. A PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata szerda este kikapott a Körmend otthonában, így a vasiak nyerték meg 3-2-re az elődöntős párharcot. Mindez azt jelenti, hogy Matthias Zollner együttese játszhat az aranyért a Falcóval szemben, míg Pongóék a folytatásban a Szolnokkal találkoznak, s a bronzért küzdenek.

– Gratulálok a Körmendnek a döntőbe jutáshoz – fogalmazott Csirke Ferenc, a PVSK-Veolia vezetőedzője. – Azt mondtam a fiúknak az öltözőben, hogy legyenek magukra büszkék, emeljék fel a fejüket, mert nincs vége még a bajnokságnak. Sajnos ebben a mérkőzésben ennyi volt. A Körmend kifogta a legjobb dobóformáját a párharcban, mi kifogtuk a legfásultabb játékunkat. Fizikálisan is és fejben is ennyire voltunk képesek. Nagyon köszönöm a szurkolást azoknak, akik elkísérték a csapatot, és elnézést is kérek tőlük, hogy pont egy ilyen mérkőzésre kellett jönniük. Nekünk most a vereség után egy kicsit össze kell szedni magunkat, de dolgozunk tovább, szombattól jön a bronzcsata. Ugyanilyen nehéz dolgunk lesz a Szolnok ellen is, bárki bármit mond.

A bronzcsatát nem nyújtják majd el olyan hosszan a felek, mint a döntőt, mindössze az egyik csapat két győzelméig tart. Az első meccsre most szombaton Szolnokon kerül sor (18.00), a másodikat június 19-én, szerdán rendezik meg Pécsett (18.00), s ha szükség lesz harmadik mérkőzésre, azt június 22-én tartják meg Szolnokon. A pécsiek mérlege a Szolnok ellen ebben az idényben 2-2, az alap- és a középszakaszban is mindenki hozta a hazai meccseit. A most következő párharcban egy mérkőzést mindenképpen nyerniük kell idegenben Veljko Budimiréknek ahhoz, hogy harmadikak legyenek.