Szombaton már pályára lépnek a szentlőrinci focisták

A Majos ellen kezdi a Szentlőrinc edzőmeccseit.

Kihirdette felkészülési mérkőzéseinek menetrendjét az NB II-es férfilabdarúgó-bajnokságra készülő Szentlőrinc SE csapata is. Az új vezetőedző, Marián Sluka ezek alapján már most szombaton láthatja majd csapatát meccsen is, amikor a Tolna megyei bajnok Majost fogadják a piros-feketék.

Szerdán aztán a III. Kerületi TVE otthonában folytathatja a tréner csapata játékának finomhangolását, majd a rákövetkező szombaton a Nagykanizsa érkezik Lőrincre. Július 15-én, szerdán aztán Horvátországba látogat a baranyai alakulat, hogy az NK Belisce csapatával meccseljen. Ezt egy szombati Ajka elleni találkozó, valamint az Eszék második alakulata elleni főpróba követi.

A felkészülési meccsek tervezett programja: Szentlőrinc–Majos (NB III.) (július 4., 11.00), III. Kerület (NB III.)–Szentlőrinc (július 8., 13.00), Szentlőrinc–Nagykanizsa (NB III.) (július 11., 11.00), Belisce (horvát harmadosztály)–Szentlőrinc (július 15., 18.00), Szentlőrinc–Ajka (NB II.) (július 18., 17.00), Szentlőrinc–Eszék II. (horvát másodosztály) (július 25., 18.00).