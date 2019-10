Szoros meccsekkel zárult a Brand Slam

Izgalmas, szoros mérkőzéseket hozott a Brand Slam néven futó négyállomásos amatőr tenisztorna utolsó fordulója a Pécs Városi Tenisz Clubban, ahol hatalmas csata zajlott a végső helyezésekért. Az egész nyári szezont átölelő megmérettetés minden helyszínén közel 100 játékos csapott össze.

A négy állomáson férfi egyesben, férfi +50-es korcsoportban, és férfi párosban szerzett ranglistapontok alapján értékes ajándékokért küzdhettek a versenyzők. Idén még a kis létszám miatt a férfiak között kellett indulnia a női versenyzőknek, azonban Zsombók Erzsébet és Zsolnay Barbara is nagyon élvezte a tornát.

Az amatőr játékosok a téli szezonban is megmérettethetik magukat, mert a nagy sikerű Tüke Tenisz Kupa profi-amatőr csapatbajnokság is elindul nemsokára, ahol 12 csapat mérkőzik meg egymással két csoportra osztva. A két-három hetente megrendezett fordulókon egymás után zajlanak a mérkőzések Davis Kupa formában, és itt a profi játékosok is szerepet kapnak az amatőrök mellett. Itt profi egyesben, profi-amatőr párosban, amatőr párosban, két amatőr egyéni mérkőzésen, és +110-es párosban mérettethetik meg magukat a nevezők.

Eredmények. Férfi egyéni: 1. hely Hargitai-Kiss Krisztián, 2. Fülöp Csaba, 3. Magyar Attila. Férfi +50 egyéni: 1. Sütő János, 2. Vörös Zsolt, 3. dr. Falusy Gábor. Férfi páros: 1. Hargitai-Kiss Krisztián-Ömböli Tamás, 2. Magyar Attila-Sütő János, 3. Köbli Ádám-Molnár Kristóf.