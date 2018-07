Szuromi bronzérmet szerzett

Az európai tájfutó utánpótlás legnagyobb seregszemléjét, az ifi Európa-bajnokságot (a fiú és leány 16 és 18 éves korosztály) Bulgáriában rendezték meg.

Rekord létszámú mezőny jött össze: 35 ország összesen 413 versenyzője állt rajthoz, korcsoportonként és nemenként legfeljebb négyen képviselhettek egy nemzetet az egyéni számokban, a váltókban pedig három futó szerepelt. A magyar válogatott szakvezetője a PVSK vezetőedzője, Viniczai Ferenc volt, a tavaszi válogatókon pedig két vasutas sportoló is kiharcolta az Eb-szereplést, Szuromi Hanga és testvére, Áron is ott volt a kontinensviadalon.

Ahogy az várható volt, a pécsiek most is kitettek magukért. Szuromi Hanga normál távon bronzérmes lett, ami ragyogó eredmény ebben a nagyon erős és népes mezőnyben, s rövid távon is ott volt a legjobbak között, a tizedik helyen végzett. Szuromi Áron normál távon a tizenkettedik helyen ért célba, ami szintén dicséretes (százegyen indultak), a váltóversenyben pedig nagyon sokat tett azért, hogy a magyar csapat az ötödik helyen zárjon, s ezzel pontot szerezzen.

A magyar résztvevők közül Gárdonyi Csilla (N18) Európa-bajnok lett rövid távon. A legeredményesebben a finnek szerepeltek, akik öt aranyéremmel fölényesen nyerték a pontversenyt az angolok előtt, mögöttük egy-egy aranyat szerzett Magyarország, Franciaország, Svédország, Svájc és Csehország.