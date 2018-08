Szvacsek számára egy papírrepülővel indult minden

Ötvennégy évi modellezéssel a háta mögött lett világbajnok Szvacsek Ferenc (64), aki elmondása szerint amikor ott állt a dobogó legtetején, félt, hogy örömében elbőgi magát.

Franciaországban rendezték meg a körrepülő modellek világbajnokságát a sebességi kategóriában, ezen Szvacsek Ferenc, az Ércbányász Modellező Klub versenyzője a magyar válogatott tagjaként (Elekes Imrével és Csoma Györggyel) csapatban aranyérmet nyert, egyéniben pedig ezüstöt szerzett. Több mint 100 éves a magyar modellezés, ezalatt most jött először össze Pécsnek vb-elsőség a repülő szakágban.

– Ahhoz képest, hogy egyik társam gyulai, a másik pedig nagyváradi, és idén egy közös edzésünk volt, az is Pécsett, három héttel a világbajnokság előtt, szóval mindezek ellenére jól ment mindegyikünknek – meséli Szvacsek, aki a vb után még kint maradt egy hétig Franciaországban a feleségével, most tértek haza. – Néhai Mohai Istvánnak, a sportág legendás alakjának köszönhetjük a jó pécsi pályát, amelyen edzettünk, felülről biztosan nézte az edzéseinket, amiket itt végeztünk. Nagy szó, hogy meg tudtuk előzni riválisainkat, az angolokat. Szerencsére az ukránokat kizárták, ez is mellettünk szólt. Fárasztó öt nap volt, sok nehézséggel, de megérte. Amikor a dobogó legtetején álltam, attól tartottam, hogy örömömben elbőgöm magam.

Ahogy fogalmaz, egész élete a modellezésre van felfűzve. Ötvennégy éve csinálja, akkor szeretett bele, amikor negyedikes korában, a mohácsi iskolában egy papírrepülőt vett a kezébe, az elvarázsolta. Korábban próbálkozott szabadonrepüléssel is, abban is a világ élvonalába küzdötte fel magát, azonban vb-t, Eb-t nem nyert. Igazi sikereit a sebességi kategóriában érte el. Saját zsebből állja a versenyzését, azonban nem sajnáltatja magát, saját cége van, az orvosi műszerek kifejlesztéséra alapított vállalkozása teremti meg a hátteret a sportolására.

– Nincs idő az ünneplésre, megy tovább a verkli – mondja. – A korom még engedi, hogy egy ideig versenyezzek, Franciaországban volt a mezőnyben 75 éves is, az angol Ken Morissey, aki korábban vb-aranyakat nyert. Az ember fizikai lehetőségei azért behatároltak, nemhiába ült most a lelátón három régi világbajnok, nekik már megerőltető lett volna az indulás. Még javában tart a világkupa, amelyben sok futam van, csak a három legjobb eredményt számítják be. Most 302,7 km/órás sebességgel állok, azonban nem tudom, hogy hol tudok majd még rajthoz állni. Rendeznek még versenyt Olaszországban és kettőt az Egyesült Államokban, hívnak ide is, oda is, majd meglátjuk, hogy mi lesz.

Három gépe van

A körrepülő modelleknél a sebességi kategóriában 307 km/óra a világcsúcs. Naponta egy-egy, összesen öt futam van világbajnokságon, az győz, aki a leggyorsabb. Akár csupán egy rajttal is lehet nyerni. Valójában a modelleknek már nincs is repülő formájuk, nincs kerekük, minden a sebességnek van alárendelve – az asszimetrikus szárnyú kis gépek egy háromkerekű kocsiból szállnak fel. Szvacseknek három gépe van, közülük azt repíti, amely stopperórával mérve a legjobb időt produkálja az edzéseken.

A szabályok szigorúak, a bírók távcsővel figyelik a versenyző kezét és azt is, hogy a modell csak 1–3 méter közötti magasságban repülhet.