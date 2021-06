Táborba hívja a kosarazni vágyó gyerekeket a PVSK

Idén is meghirdette több három- és ötnapos turnusban nyári kosárlabdatáborát a PVSK. Az első június 16–18-a között lesz, s egészen július közepéig jelent minden héten elfoglaltságot az 1–5. osztályos általános iskolásoknak.

A feladatokat többek között a fiatal, 23 évesen edzőként tevékenykedő Gyuró Dalmától kapják majd a résztvevők.

– Nagyon szerettem a labdajátékokat kiskoromban is, viszont a kosárlabdázást későn kezdtem. Tudtam, hogy nem leszek kosárlabdázó, így mikor a juniorkorosztályból kiöregedtem, az edzői pályát választottam, hogy a sportág mellett maradhassak – árulta el Dalma. – Szeretek a kisgyerekekkel foglalkozni, ide is osztottak be már az első évemben, de idén már kaptam egy U16 C-t, és azt is nagyon szeretem. Úgy gondolom, mindkét színtéren helyt tudtam állni, de természetesen ez nem csak az én érdemem, segítséget is kaptam hozzá. Nem furcsa, hogy szinte velem egyidősek a játékosok, ez így jó. Könnyebben megtalálom velük a hangot, kötetlenebb a viszony.

Nagy élmény egy ilyen foglalkozás, amin új barátokat is megismerhetnek

Persze nem csak az edzők, a gyerekek is mindig élvezik ezeket a táborokat, edzéseket, hiszen játékos feladatokkal, kortársaikkal fáraszthatják le magukat.

– Mindenképpen jók ezek a táborok. Augusztusban a felkészülés szempontjából egy táborba elmenni sokkal nagyobb élmény. Piciként pedig a napközis táborokba külsősként is lehet jönni, így megszerethetik a kosárlabdát a gyerekek, megismerhetnek új barátokkal, és akár itt, az egyesületnél kezdenek el majd sportolni. Én sajnos kimaradtam ezekből, mert annyira későn kezdtem a sportágat – tette hozzá.

Az ifjú tréner akkor sem unatkozik, amikor nem a kosárlabdával foglalkozik, ezen a pénteken diplomázik.

A táborról a pvsk.hu weboldalon lehet bővebben tájékozódni.