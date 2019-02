Támadásban lépne előrébb a PINKK

A PEAC-Pécs női NB I-es női kosárlabdacsapata ma délután a kiesés ellen harcoló Vasashoz látogat, a PINKK-Pécsi 424 pedig vasárnap – a múlt héten pont a PEAC-ot legyőző – Diósgyőr ellen okozna meglepetést a kozármislenyi sportcsarnokban.

A PEAC-Pécs múlt hétvégén hiába játszott jól a mérkőzés több periódusában, s vezetett félidőben, végül mégis vereséget szenvedett Miskolcon a rivális DVTK ellen. Meszlényi Róbert együttesére most hétvégén jóval könnyebb feladat vár, hiszen ma délután (18.00) a kiesés ellen harcoló Vasas-Akadémiához látogatnak az alapszakasz 16. fordulójában.

– Idegenben mindig nagyon nehéz nyerni, de szerencsére a csapatomból mindenki egészséges és bevethető állapotban van, valamint a tabellán is jóval előrébb állunk, mint ellenfelünk – mondta lapunknak Meszlényi Róbert, a PEAC-Pécs vezetőedzője. – A Vasas már több erősebb gárdát is meg tudott szorongatni a szezon során. Egy fiatal, eltökélt csapat, így nagyon koncentrálnunk kell, hogy sikert érjünk el, de természetesen győzni megyünk Budapestre.

A tréner azt is kiemelte, hogy január óta végre az egész keret együtt dolgozik, és ez a játékosok teljesítményén is meglátszik.

A PINKK-Pécsi 424 egy héttel ezelőtt a Zalaegerszegtől szenvedett vereséget hazai pályán, akkor szinte semmi nem jött össze a baranyaiaknak, összesen 38 pontot dobtak a találkozó során. Vasárnap délután (18.00) mindenképp jobb produkcióra lesz szükségük Szücs Rékáéknak, hiszen a ZTE-nél is erősebb, a tabella harmadik helyén álló DVTK együttesét fogadják a kozármislenyi sportcsarnokban.

– Nekünk az a legfontosabb, hogy a múlt heti gyenge teljesítményünk után játékban előrébb tudjunk lépni, valamint szeretnénk megnehezíteni a diósgyőriek dolgát – fogalmazott Laczka Miklós, a PINKK-Pécsi 424 vezetőedzője. – Főleg támadásban kell visszatérnünk a helyes útra, valamint minél keményebb védekezésre lesz szükségünk.

A PEAC-Pécs kilenc győzelemmel és hat vereséggel jelenleg az ötödik, a PINKK pedig négy nyert meccsel és tizenegy elbukott találkozóval a tabella nyolcadik helyén áll.

A hétvége további programja: Újbuda–Csata, Zalaegerszeg–MTK, Győr–Cegléd, Sopron–Szekszárd.