Tapasztalt játékosokkal erősítene a PMFC

A jövő héten ismét munkába áll, és gőzerővel elkezd készülni az NB II.-es szezonra a PMFC férfi labdarúgócsapata. A háttérben viszont jelenleg is folyik a munka, folyamatosan tárgyalnak a vezetők a keret kialakításáról.

A PMFC vezetői elkezdték kialakítani a következő szezonban már a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban induló felnőtt csapat keretét, amelybe a magasabb osztály kihívásaihoz igazodva új arcokat is láthatnak majd a lelkes szurkolók.

– Az előző idény csapatából 14-15 játékossal nagy vonalakban megállapodtunk már, illetve a szakmai stábbal is – kezdte kérdésünkre Kulcsár Árpád, a PMFC sportszakmai igazgatója. – Természetesen felvettük a kapcsolatot külsős labdarúgókkal is, akik segíteni tudnak nekünk a céljaink elérésében. Folyamatosan tárgyalásban vagyunk. Mihelyst valakivel megállapodunk, tájékoztatjuk a szurkolóinkat.

A hivatásos labdarúgók átigazolási időszaka várhatóan július 1-től szeptember 22-ig tart majd. Ez alatt azon dolgoznak majd a klubnál, hogy tapasztalt futballistákkal egészítsék ki a tehetséges, de rettentő fiatal keretet.

– Szeretnénk még rutint a csapatba, valamint továbbmenni azon a vonalon, hogy egy-két olyan játékost hozzunk vissza, akik korábban 2-3 évet eltöltöttek a klubunk utánpótlásában – árulta el a vezető, hozzátéve, nem sürgeti őket semmi, hiszen az átigazolási időszak még el sem kezdődött.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy hatalmas átalakításba kezdene a klub, hiszen az alapok már állnak, csak építkezni kell arra, hogy elérhessék céljaikat.

– A folyamatos építkezés hívei vagyunk. Azt tudjuk, hogy az előző keretünk nagyon fiatal volt, de ezek a 20-21-22 éves labdarúgók bebizonyították, hogy az NB III.-at valahol kinőtték. A következő idényben pedig azt bizonyíthatják, a másod­osztálynak is megfelelnek, és idővel azt is kinőhetik – mondta Kulcsár, jelezve, még az élvonalból is keresték néhányukat. – Bízom benne, hogy az említett 14-15 játékos amellett, hogy állandóságot biztosít, nagy százalékban bizonyítja, NB II.-ben is megállja a helyét, vagy még tovább tud kísérni minket, amikor olyan céljaink lehetnek.

Persze a legidősebb utánpótlás korosztályok labdarúgói előtt sem zártak a kapuk, egy jó teljesítménnyel odakerülhetnek a fiatalok a felnőtt csapathoz. Ráadásul a vezető kiemelte, sokan térnek vissza azok közül is, akik a körülmények, és az alacsonyabb osztályban szereplő felnőtt csapat miatt elhagyták az egyesületet.

– A körülményeink is folyamatosan javulni fognak. A kovácstelepi fejlesztés és a közeljövőben induló stadiontervezés is ezt vetíti előre – mondta arról, hogy eltűnnek ezek az okok.

Hat és félhetes felkészülést, rövid edzőtábort terveznek

Az MLSZ tervei szerint a másod­osztályt augusztus 2-án kezdik majd a csapatok. Ez előtt egy hat és félhetes felkészülést vezényel majd le Vas László vezetőedző.

– Szerdán kezdjük a munkát felmérésekkel. Lesz a hétvégén egy egymás közötti játék, és utána elmegyünk egy háromnapos csapatépítő és állóképességet fejlesztő edzőtáborba – árulta el a tréner.

Ezt követően hét felkészülési mérkőzést játszanak majd, amely során NB I.-es, NB III.-as és horvát másodosztályú ellenfelekkel is találkoznak. A Vidivel és a Tatabányával például egy hasonló tornán, mint amilyenen a télen is részt vettek.

A tréner arra is kitért, hogy játékosaival együtt természetesen már nagyon várják a meccseket.