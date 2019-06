Taroltak a baranyai ralisok Fehérváron

Nagyon ment a baranyai versenyzőknek a Rali2 székesfehérvári állomásán: a hosszúhetényi Neukirchner–Pardi (Honda Civic) kettős az első, míg a szederkényi Zsebe–Zákányi (Skoda Felicia) páros az abszolút második helyet szerezte meg. A mohácsi Szauer–Rácz egység pedig a Peugeot 208 Kupán tarolt.

Ennél jobban nem is alakulhatott volna a baranyai versenyzők számára a Rali2 idei harmadik megmérettetése, a Székesfehérvár Rally. A szederkényi Zsebe Gábor és Zákányi János duója akár az abszolút első helyet is megszerezhette volna, de egy, a második körben jelentkező motorprobléma megnehezítette a dolgukat. A fehérvári helyszín győztese így a hosszúhetényi Neukirchner András lett (Pardi Katával az oldalán), aki kategóriájában is aranyat ünnepelhetett. Ettől függetlenül Zsebe Gáborék sem elégedetlenek, hiszen egy mumus-versenyen ért el remek eredményt, nem beszélve arról, hogy kategóriájukat ők is megnyerték.

– Sikerülhetett volna valamennyivel jobban is, de egyáltalán nem bánkódunk, egy nagyon szuper verseny volt – mondta lapunknak Zsebe – Immáron ötödik éve indulunk ezen a helyszínen, de mindig is mumus volt számunkra Székesfehérvár. Most erőből lettünk másodikok, aminek nagyon örülünk. Az elmúlt egy-két esztendőben nem szerepeltünk valami jól a Rali2-ben, de most egy nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, s eredményesebbé szeretnénk válni idén. Egyelőre szép sikereket érünk el, s az abszolút összetett ötödik helyén állunk.

Természetesen rajthoz állt a Rali2-ben a baranyai ralisport legendája, Keszler Mátyás is, aki Galgóczi István segítségével a YoungTimer 4WD kategóriát nyerte meg.

– Iszonyatosan meleg volt, de egyébként tetszett a verseny – fogalmazott Keszler. – Az érezhető már, hogy mi hárman – az autó és akik benne ülnek – 160 évesek vagyunk, de kategóriánkat sikerült megnyernünk.

Szintén Székesfehérvár adott otthon a Peugeot 208 Kupa harmadik állomásának, amely ugyancsak baranyai sikerrel zárult. A mohácsi Szauer Gergő–Rácz László alkotta egység megszerezte idei első győzelmét, s ezzel második összetettben.