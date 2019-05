Tavaly ilyenkor már a banketten is túl volt a PVSK

Emlékezetes szezont fut a PVSK-Veolia férfi-kosárlabdacsapata – abszolút méltó a szereplés a centenáriumi évhez. Csirke Ferenc együttese pénteken zsinórban harmadszor is legyőzte a Jászberényt a negyeddöntős párharcban, ezzel bejutott az elődöntőbe. Jöhet az alapszakasz- és középszakaszgyőztes Körmend!

Könnyen lehet érzékeltetni, mekkora a különbség a tavalyi és az idei szezon között. Tavaly ilyenkor (pontosan május 28-án) már megtartották az évzáró bankettet a férfi kosarasoknál, most viszont ennek még se híre, se hamva, hiszen a Körmend elleni elődöntőre készülnek Veljko Budimirék. Aztán vagy az aranycsatában folytatják, vagy a harmadik helyért küzdhetnek – egy biztos, június vége előtt nem lesz bankett.

Ahhoz, hogy ilyen hosszúra nyúljon a szezon, az kellett, hogy a PVSK-Veolia megnyerje a Jászberény elleni negyeddöntős párharcot. Sikerült, hiszen a pénteken hazai pályán kicsikart győzelem zsinórban a harmadik diadalt jelentette. Óriási volt az öröm mind a lelátón, mind a pályán, a pécsi kispad környékén, ami nem csoda, hiszen ilyen magasságokban utoljára tíz éve járt a PVSK.

– Gratulálok a csapatnak és gratulálok a szurkolóinknak is, mert úgy érzem ez közös sikerünk – értékelt a harmadik mérkőzés után Csirke Ferenc, a PVSK-Veolia vezetőedzője. – Tizennyolc mérkőzést játszottunk a kupa óta, és ebből tizenkettőt megnyertünk. Ha ezt a teljesítményünket nézzük, akkor maximálisan megérdemeltük, hogy a négyben vagyunk. Nagyon boldogok vagyunk, nem is számított erre senki, főleg nem a TF elleni meccs után. Bebizonyították a fiúk, hogy a problémáink, Antóni Csanád és Simon Kristóf sérülése ellenére is meg tudjuk ezt csinálni. Ha azt nézzük: Körmend, Falco, Szolnok, PVSK, akkor ez nagyon jó látvány, főleg úgy, hogy az előttünk álló három csapat mennyire más dimenziókban működik. Annak is nagyon örülünk, hogy a PVSK centenáriumának évében sikerült elérnünk ezt a szép eredményt. Folytatjuk, még nincs vége a bajnokágnak.

Miután a másik három párharc is eldőlt három meccs alatt, kialakult a három győzelemig tartó elődöntők párosítása. Eszerint a pécsiek a legnehezebbnek tűnő ellenféllel, a Körmenddel találkoznak: elég annyit megjegyezni, hogy a vasi csapat első helyen végzett az alapszakaszban, s a középszakaszban a felsőházban sem lassított, ott is az élen zárt.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által megjelölt hivatalos meccsidőpontok a következők (ez még változhat): Körmend–PVSK-Veolia (június 1., szombat), PVSK-Veolia–Körmend (június 4., kedd), Körmend–PVSK-Veolia (június 7., péntek), PVSK-Veolia–Körmend (június 10., hétfő – ha szükséges), Körmend–PVSK-Veolia (június 12., szerda – ha szükséges). Fontos tudni, hogy a párharc vesztese számára sem zárul ekkor a bajnokság, két győzelemig tartó párharc következik ugyanis a harmadik helyért. Az elődöntő másik ágán a Szolnok csatázik majd a Falco Szombathellyel.