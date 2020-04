Távozik a szederkényiek kispadjáról Lőrinc Antal

Abba akarta hagyni az edzős­ködést, Szederkényben viszont nagyon bíztak benne, munkát ajánlottak neki, amit végül bronzéremmel hálált meg. Lőrinc Antal két teljes és egy csonka szezon után távozik a labdarúgó megyei I. osztályban szereplő együttes kispadjáról.

A korábbi NB I-es labdarúgó, Lőrinc Antal kétségtelenül remek munkát végzett a Szederkénynél az elmúlt három (két és fél) szezonban. Eredményes, szép focit játszatott csapatával, s közben arra is figyelt, hogy a helyi, környékbeli fiatalok is fontos szerephez jussanak. A tavalyi idényben meg is lett az eredménye ennek, hiszen a „Szedi” bronz­érmet szerzett a Baranya megyei I. osztályban. Ezt követően még egy évvel meghosszabbította szerződését a tréner, de a járvány és a bajnokság felfüggesztése miatt nem tudja befejezni utolsó „küldetését” a gárda vezetőedzőjeként.

– Tavaly, amikor még egy évvel meghosszabbítottam a szerződésemet, ígéretet tettem a vezetőségnek, hogy az idényt még végigcsinálom, s megpróbálom beépíteni azokat a fiatalokat, akik tavaly megnyerték a megyei ifibajnokságot. Én nagyon szívesen vállaltam ezt a nagyon szép, bár igencsak nehéz feladatot

– árulta el lapunknak Lőrinc Antal. – Ugyan még hivatalos információ nincs, de azért már körvonalazódik, hogy az amatőr bajnokságok nem fognak befejeződni, így az én mandátumom is lejárt, s ezzel véget ért a hároméves szederkényi küldetésem is. A vezetőséggel közösen, teljes egyetértésben döntöttünk így.

Lőrinc továbbá kiemelte, hogy nagyon hálás Baksa Zsoltnak a klub elnökének, a vezetőségnek, hiszen akkor ajánlottak neki egy értelmes feladatot, munkát, amikor nagyon nehéz élethelyzetben volt, és már azt fontolgatta, hogy befejezi az edzősködést.

– Már érkezésemkor is remek volt a közösség, így nagyon jó kedvvel, céltudatosan vághattam bele munkába

– mondta. – Soha semmibe nem szóltak bele, teljesen szabad kezet kaptam. Teljesen nyugodt körülmények között tudtam megvalósítani az elképzeléseimet, és a játékosaim is nagyon korrektek voltak.

A tréner kérdésünkre elárulta, hogy a távozás hátterében nem egy másik klub csábító ajánlata áll, egészen másról van szó. A korábbi kiváló hátvéd a civil életben vendéglátóegységeket üzemeltet, s a jelenlegi helyzet, a járványügyi korlátozások és azok hatása miatt sokkal nagyobb energiát kell fektetnie a vállalkozásaiba, hogy azokat visszaterelje a helyes útra, s PMSC Öregfiúk Egyesületben is tevékeny részt vállal. De azt is hozzátette: ha a későbbiekben befut a szederkényihez hasonló, értelmes ajánlat, nem fog nemet mondani rá.