Teniszklub, ahol tarokkozni és dartsozni is lehet

A tenisz nagy előnye, hogy életünk végéig űzhetjük, elegáns és élvezetes játék, nem csoda, hogy sokan ötven fölött kezdik megtanulni az alapjait. Ráadásul nyugdíjasoknak kitűnő időtöltés – összegez Czoller Ernő, a Tüzér utcai pályát működtető Szenior Teniszklub elnöke.

A történetük szorosan kapcsolódik a pályához, melyet a 80-as években a PÉTÁV dolgozói, néhány kisiparos és egy jogászcsoport épített. A klub 1994 óta létezik – a pálya a PÉTÁV tulajdonából ekkor került az önkormányzathoz, a megalakuló teniszklub pedig csatlakozott a pécsi Nyugdíjasok Egyesületéhez.

A tagság 2009-ben még 29 fős volt, most 77-en vannak, melyből félszáz a teniszező, de működik tarokk, asztalitenisz, petanque, darts és túra szakosztályuk is. A társaságban pedig akad 90 esztendős női (Kálmán Endréné Klárika) és 85 éves férfi (Tiszai László) teniszező is.

Folyamatosan fejlesztik és gondozzák a pályát és a körülötte lévő területet. Nagyobb felújítás 2004-ben volt, valamint most zajlott komolyabb átalakítás a város „Miénk itt a tér” pályázata keretében, s kialakult egy rendezett, árnyékos, füvesített kert, kiépült a kertben út és védett terasz is, ahol tarokkozni, társasozni, tenisz után üldögélni, beszélgetni lehet. Az öltözőként szolgáló konténert ugyancsak korszerűsítették.

A teniszezőknek tavasztól őszig kínálnak játéklehetőséget, emellett havonta örömtenisz programot szerveznek és évente két háziversenyt is lebonyolítanak.

A pingpongosok nyáron az árnyékos udvaron, télen bérelt helyiségben játszanak. A dartsosok még csak most bontogatják szárnyaikat, a petanque szakosztály pedig alkalmi versenyeket, egyéni és páros bajnokságot indít. A tarokkosok 15 fős keménymaggal a város legkülönbözőbb helyszínein találkoznak, a túrákra pedig beneveznek más szakosztályaikból is. Évente egyébként 6–8 túráról van szó, általában 8–14 km-es gyaloglásokról, de időnként távoli vidékekre is eljutnak, például megfordultak a Tisza-tónál és a Zemplénben is.

A csapatba bekerülni azonban nem egyszerű: valamelyik klubtag ajánlása indítja el a folyamatot.