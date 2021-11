Tiszta lappal kezdett Bíró

Egyre jobban megy a PMFC-nek a labdarúgó NB II. idei kiírásában. Már a hetedik helyen áll, és legutóbb a Nyíregyházának hatot tudott lőni. A találatok közül egyet a nyáron az MTK-tól érkező Bíró Bence jegyzett, akinek ez nagy önbizalomlöketet adhat a folytatásra.

Az előző idényben sokszor esett szó arról, hogy a PMFC góltermékenysége nem tökéletes, 51 találatával csak a nyolcadik legeredményesebb csapat volt az NB II.-ben. Ennek javítása érdekében hozta el az MTK-nál kevés bizonyítási lehetőséghez jutó tehetséges támadót, Bíró Bencét a pécsi klubvezetés. A felkészülés során pedig látszott, jó döntés született, hiszen szép számmal értékesítette helyzeteit a 23 éves csatár.

– Az utolsó fél év nehézre sikerült, az MTK-ban kevés játéklehetőséget kaptam. Ez eléggé megviselt fizikálisan és mentálisan is. Aztán úgy érkeztem Pécsre, hogy tiszta lappal kezdhetek, új szezon jön, új felkészülés, új csapat – árulta el kérdésünkre Bíró. – A felkészülés része jól is sikerült a nyáron, utána viszont a bajnokságban sajnos nem tudtam azt a szintet hozni, amit szerettem volna. A mai napig nem sikerült azt, de egyre jobb formában vagyok, és most végre megtört a jég, megszereztem az első gólomat. Ez fontos momentuma lehet az évnek. Dolgozom keményen, és arra törekszem, hogy napról napra visszanyerjem azt a formát, amit tudok hozni.

A remek edzőmeccseket követően viszont kissé beragadt a csatár a rajtnál, s egészen a 14. fordulóig várni kellett első góljára tétmeccsen. A Nyíregyháza ellen csereként beállva értékesített fejjel egy helyzetet, s szerezte meg a csapat aznapi ötödik gólját. Mint ismert, a meccs 6-1-re végződött.

– Reménykedem benne, hogy ez a gól nagy lökés lehet a legjobb formám felé. Optimista vagyok, de továbbra is keményen kell dolgoznom. Semmit nem jelent, hogy egyszer betaláltam, mert ez a dolgom. Persze nagyon örülök neki, hogy végre sikerült gólt szereznem – jelentette ki.

Persze egy csatár számára nehéz lehet a klubváltás, hiszen játéka nagyban függ attól, a kiszolgáló személyzet mennyire ismeri gondolkodását, s ő mennyire mozog komfortosan a taktikában.

– Nehézkes volt az elején beilleszkedni ebbe a pörgős, letámadós fociba, de mondjuk ezt a részét az MTK-nál is így csináltuk. Nyilván azért más a játék, de napról napra jobban érzem magam ebben a taktikában is – vallotta. – Az öltözőbe való beilleszkedéssel nem volt baj. Mondhatom, tökéletesen sikerült, mert a többiek velem együtt minden új játékost azonnal befogadtak. Ez maximálisan rendben volt az edzői stáb és a játékosok részéről is.

A támadó pedig nem csak a pályán érzi már jól magát, a várost is szívesen fedezi fel.

– Pécs egy nagyon szép város. Nagyon tetszik, főleg a belvárosi rész. Itt is lakunk a barátnőmmel, neki is tetszik. Tényleg jól érzem magam, szeretek itt lenni – engedett egy kis betekintést a pályán kívüli életébe. – Moziba szeretünk nagyon járni, ha van rá lehetőség mindig megyünk. Illetve a kutyusunkkal szoktunk sétálni. Voltunk már Orfűn és fent a tv-toronynál is.