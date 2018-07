Tíz dobogós helyezés a szezonzárón

Szép eredményeket értek el a Szigetvári Delfin Úszó Sport Egyesület versenyzői a Székesfehérváron megrendezett szezonzáró országos viadalon.

A baranyai klubot négyen képviselték, közülük Paizs Martin volt a legeredményesebb, aki három számban is az első helyen végzett. Hirt Réka is kitett magáért, ő két számot megnyert, továbbá szerzett egy ezüst- és egy bronzérmet is.

A szigetváriak eredményei a székesfehérvári versenyen: Paizs Martin 50 háton, 100 háton és 200 háton első, 200 vegyesen és 50 pillangón negyedik; Hirt Réka 200 mellen és 100 gyorson első, 200 vegyesen második, 100 mellen harmadik, 50 mellen negyedik; Csámpár Ticiána 100 háton első, 50 háton harmadik; Kovács Kristóf 100 háton harmadik.