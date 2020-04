Tizenegy éve hódította el a Magyar Kupa-aranyat a PVSK csapata

Tizenkét éve rendkívül jó csapat állt össze Pécsett, miután Thomas Kelley és Bencze Zoltán is áttette székhelyét a baranyai megyeszékhelyre a nyáron. A szezon végén két trófeát ünnepelhettek velük együtt a PVSK rajongói.

Tizenkét éve kezdett bele abba a menetelésbe a PVSK NB I-es férfi-kosárlabdacsapata, amelynek a végén egy szépen csillogó bajnoki ezüsttel és egy Magyar Kupa-arannyal gazdagodott a klub trófea­gyűjteménye.

Már a korábbi években is jól ment a pécsi egyesületnek, de a 2008/09-es idényre összeállt minden. A nyáron a vezetőknek sikerült megszereznie Thomas Kelleyt és Bencze Zoltánt. Az év elején még Jermaine Spivey is az alakulat tagja volt, de az idény közben tőle elköszönt a csapat, a helyére Ante Kapov érkezett. De így is gyorsan kialakult a hazai pályán szinte verhetetlen kezdő ötös, amit Kelley, Wittmann, Dénes, Grebenár és Bencze alkotott. A padról pedig olyan nagyszerű játékosok szálltak be, mint a mostani vezetőedző, Dragan Alekszics, vagy éppen Cziegler, Eilingsfeld, de rajtuk kívül is több akkori és későbbi magyar válogatott játékos alkotta a keretet.

A bajnokságban is rendkívül jól szerepelt a csapat, kiváló játékkal nyerték meg az alapszakaszt 19-7-es mérleggel, majd egészen a döntőig meneteltek a rájátszásban, ahol a Paks végül jobbnak bizonyult náluk. A szezonra így a felejthetetlen Magyar Kupa-siker tette fel a koronát. Első körben a Szolnok jött szembe a szombathelyi kosárlabda ünnepen, de kitűnő játékkal átlépett rajtuk Kelley vezetésével a csapat.

A döntőben viszont a házigazda Falcóval kellett felvennie a kesztyűt Sztojan Ivkovics alakulatának. S bár nagyon jó volt a Pécs, a rivális volt az egyértelmű favorit, amely nagyon vágyott az aranyra. De Wittmanék véghezvitték a csodát egy végletekig kiélezett találkozón, és örök élményt adtak az őket elkísérő rajongóknak a katlan hangulatban. Kelley a fináléban ismét megmutatta, hogy érdemes volt őt Pécsre hozni, remekül osztogatta a labdát a társaknak, és a hárompontosokba is kifejezetten magabiztosan állt be.

A hősöket a Lauber Dezső Sportcsarnoknál ünneplő tömeg fogadta pezsgővel és egyebekkel.