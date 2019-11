Tizenhét bajnoki találatnál jár Hartmann Szabina

Már tizenhét bajnoki gólnál tart ebben az idényben Hartmann Szabina (19), az MLE-R-Bus NB II-es női labdarúgócsapatának játékosa. Reméli, hogy a bajnokság végére a harminc is összejön neki.

Nemrégiben öt gólt szerzett egy mérkőzésen, ami nem edzőmeccs, hanem bajnoki volt. A 60 kilós, 170 centi magas, még csak 19 esztendős játékos az NB II-es, toronymagasan listavezető MLE-R-Bus egyik erőssége. Hartmann Szabina annak idején nővérével, Vanesszával kezdte el a focit, aztán az idősebbik testvér lemorzsolódott. Szerencsére a kishúg maradt, bár fél évet ő is kihagyott.

– Egy srác miatt döntöttem így, aki azonban rábeszélt a folytatásra, hálás vagyok neki ezért – mesélte Szabina. – Azóta is együtt vagyunk, együtt élünk, közös lakásban. Ő is futballozik, a kökényi csapatban játszik. Januártól szakközépbe járok majd, bolti eladó szeretnék lenni. Korábban fodrászatot tanultam, ám abbahagytam.

A fiatal hölgyet annak idején a meszesi iskolában fedezték fel, a testnevelő tanára ajánlotta neki ezt a sportágat.

– Megtetszett a foci. Tizen­nyolc évesen az NB I-ben is bemutatkozhattam, az összes élvonalbeli találkozón kezdőember voltam. A csatár a kedvenc posztom, ott tudom érvényesíteni a gyorsaságomat. Én vagyok a leggyorsabb a csapatban. Cselezésben még javulnom kell, meg aztán a passzolásban is fejlődhetnék. Tizenhét gólom van eddig ebben a bajnokságban, remélem a végére összejön a harminc. Szeretném, ha mielőbb visszajutnánk az NB I-be. Talán egyszer a válogatottság is sikerül majd nekem.

Rack Róbert, az MLE-R-Bus elnöke, tulajdonosa, egyben szakosztályvezetője szerint Szabina tehetsége hamar megmutatkozott.

– Voltak már nehéz időszakaszai, azonban átlendült a holtpontokon – nyilatkozta a sportvezető. – Ha nem hagyta volna abba egy időre, a képességei alapján már válogatott lehetne. Gyors, technikailag azonban még kiforratlan. Dolgozunk azon, hogy ezen a téren is tovább fejlődjön.