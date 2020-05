Tizenöt éve (is) átgázolt a mezőnyön a PVSK

A nagy rivális Sopron sem tudta még botlásra sem kényszeríteni a pécsi lányokat.

Nem volt olyan pillanata a 2004/2005-ös női kosárlabdaidénynek, amikor búslakodásra adott volna okot a MiZo-PVSK csapata a szurkolóinak. Iványiék 2005. május 24-én úgy értek fel a csúcsra, hogy nem volt olyan csapat, amely akárcsak botlásra tudta volna kényszeríteni őket. Mind a 33 bajnokijukat megnyerték. A döntőben kiharcolt sikert pedig csak tovább édesítette, hogy a nagy rivális Sopron ellen nyerték el a kilencedik bajnoki címet, zsinórban a harmadikat. Persze egy évvel később aztán behúzták a negyediket is.

A döntő három meccse gyönyörűen szimbolizálja Rátgéber László tanítványainak teljes szezonját. Az első találkozó 70-57-el ért véget a pécsi katlanban, ahol testi épségét nem kímélve nyert a hazai csapat. A második meccs már szorosabb volt. A rendes játékrész 65-65-nél ért véget, hogy aztán jöjjön a katarzis a ráadásban, csodálatos hangulat mellett. A harmadik meccs aztán viszonylag sima volt, 84-58-al húzta be a Pécs, hogy a közönség skandálhassa a „száz százalék” szavakat.

– Előtte két évig Olaszországban játszottam – idézte fel a kiváló center Daliborka Vilipics a Nemzeti Kosárlabda Akadémia honlapjának az idényt, amelynek most a szakmai stábját erősíti. – Jött a hívás, hogy menjek Pécsre. Nagyon örültem neki, mert pontosan tudtam, hogy mi vár rám! Igent mondtam, a Laci miatt is. Nekem korábban, még tizennyolc éves koromban volt az edzőm Újvidéken: nagy csapatot akartak csinálni, tele voltunk fiatal és tehetséges játékosokkal, de ő pont akkor jött el Pécsre. Mi akkor is nagyon jóban voltunk, amikor én a Sopronban játszottam. Szerettem volna vele együtt dolgozni, és az sem volt mellékes, hogy pontosan tudtam, milyen csodálatos a szurkolótábor! Biztos voltam benne, hogy sikeresek leszünk!

Azt is kifejtette, hogy az a csapat tradícióinak köszönhette a fantasztikus teljesítményt. Folyamatosan volt egy mag, ami mellé mindig csak egy két jó külföldit szerződtettek. Hozzátette, nem csak jó játékosok voltak, hanem jó emberek, akik ráadásul dolgozni akartak. Kiváló közösséget alkottunk, volt egy ragyogó szurkolótáborunk, négy-ötezer ember előtt játszhattunk az Euroligában – folytatta Vilipics.