Tízzel verte a Komlót az éllovas Szeged

Vereséget szenvedett a Sport36-Komló NB I.-es férfi kézilabdacsapata otthonában a rendkívül erős Szeged ellen. Bár Sunajkóék jól kezdték a találkozót, gyorsan kiütközött a két gárda közti különbség.

A hétközi időpont, és az egész napos rossz idő nem vehette el a komlói kézilabda rajongók kedvét attól, hogy megnézzék kedvenceiket, mennyire tudják feltartani a MOL-Pick Szegedet. Kifejezetten jól, bátran is kezdtek a hazaiak. Ahogy ígérték is, mindent megtettek, hogy izgalmas, de mindenképpen jó meccset láthassanak a nézőtéren ülők.

Grünfelder, Vaskó és Sunajko góljaival gyorsan háromgólos előnyre tettek szert a bányászok, amivel eksztázis közeli hangulatba hozták szurkolóikat. Azonban azzal, hogy ilyen korán meghúzogatták az oroszlán bajszát, fel is ébredt a nagyvad, és főként Dean Bombac jó játékának köszönhetően egyre inkább fogyott a két csapat közti különbség. A tizedik percben aztán egalizált a Szeged (6-6), majd rögtön a maga javára is fordította a találkozót. Bár a Komló jóval élesebb volt az első félidőben, mint szombaton a Ferencváros elleni küzdelmes találkozón, nem tudták tartani Bánhidiék tempóját, így pihenni is már 18-12-es vendég vezetés mellett mentek.

A fordulást követően csak tovább mélyült a két csapat közti különbség, a komlói közönség viszont töretlenül buzdította övéit. A legnagyobb hangorkánt mégis az váltotta ki, amikor Péter Szabó Dávid, a hazaiak edzője sárgalapos figyelmeztetésben részesült reklamálásért. A vége 33-23 lett a Szegednek, de így is járt a dicséret a szurkolóktól a hazaiaknak.

Sport36-Komló–Szeged 23-33 (12-18) Férfi kézilabda NB I., 15. forduló. Komló, 1000 néző. Komló: Granics – Vaskó 3, Balázs 2, Sunajko 2, Grünfelder 1, Jerkovics 2, MARKOVICS 6/5. Csere: Djurdjevics (kapus), Selymes (kapus), Katzirz, Takács B. 3/1, Jóga, Zobec 1, Szkokán, Csomor 1, Manojlovity 2. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. Szeged: Mikler 1 – SOSTARICS 5/2, Kasparek 3, Henigman 1, BÁNHIDI 3, Kallman 1, BOMBAC 7. Csere: Alilovics (kapus), Nagy M. (kapus), Bodó 2, STEPANCSICS 7, Sigurmansson 1/1, Gaber, Blazevics, Rosta 2. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor. Hétméteresek: 8/6, ill. 4/3. Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Kilvinger Bálint: Jól kezdtük a meccset, jó ritmusunk volt, de ahogy haladt előre a találkozó, kijött a fáradtság, és a Szeged is egyre jobban belejött. Egy kicsit álmosak voltunk a szombati meccs után. Örülök, hogy a végére tudtunk faragni a hátrányunkból. Igyekeztünk felhasználni ezt a mérkőzést a jövőre tekintettel.

Juan Carlos Pastor: A legfontosabb az volt, hogy mindenki kapjon játéklehetőséget. Tudtuk ma pihentetni a fáradt játékosainkat, és sok játékpercet kaphattak azok, akik kevesebbet szerepelnek. Lassan vissza kell térni a saját rendszerünkhöz a válogatott meccsek után.