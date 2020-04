Több fiatal is kinövi az ifit

Összetört Forma-1-es autóhoz hasonlította a Komló csapatát Szigeti Szabolcs, aki biztosította a szurkolókat, már épül az új jármű. Az extra alkatrészeket pedig akár az utánpótlás is adhatja.

Nehéz időszakon mennek keresztül most a kézilabda-egyesületek, így a Sport36-Komló is. Ahogyan Szigeti Szabolcs, a Komló Sport Kft. ügyvezető igazgatója, tulajdonosa fogalmazott a klub oldalának: „egy kis klub vagyunk az I. osztályban, igazán mély ütést kaptunk. Támogatóink közül volt, aki azonnal elfordult.” Ennek ellenére biztosította a szurkolókat, hogy mindenképpen az élvonal küzdelmeire neveznek.

– Most úgy vagyunk, mint az összetört Forma 1-es autó csapata. Fel kell állnunk valahogy a rajtrácsra, és el kell indulnunk – folytatta, hozzátéve, már elkezdték építeni az új autót. Valamint azt is elmondta, már több játékos is jelezte, kitart a klub mellett.

Esélyt kaphatnak persze a bizonyításra a kiegyensúlyozottan szereplő hetedik helyezett ificsapat játékosai is, akikhez Kilvinger Bálint vezetőedző eddig is szívesen nyúlt. Csomor Tamás például többször bizonyíthatott a mostani szezonban a felnőttek között, mint a korosztályos alakulatban. Mellette Metcz Dávid, Nyers Tamás, Gajdos Dániel és Dobi Sándor is kinövi a Péter Szabó Dávid irányította csapatot. Gólszerzés terén az ifiknél a 18 éves Illés Levente, és Kovácsevics István emelkedett ki. Előbbi 129, utóbbi 116 találatot jegyzett.

Bár biztosan nem jövőre, de pár éven belül pedig azon sem lepődnénk meg, ha a mostani 9. helyezett serdülőből Bazsa Viktor (110 gól), Begovácz Márk (68), Benkő Milán, Hörnyéki Szabolcs (54), Ivicz Martin (55), Varga Roland (22), Varga Szabolcs (64) és Zsalakovits Dominik nevével találkoznánk a felnőtt keretben. Hogy csak a legidősebbeket említsük.