Több helyszínen is jól ment a játék

Halmozták a szép eredményeket a napokban a magyar vízilabdázók, és a sikerekből baranyai sportolók is kivették a részüket.

A decemberi világbajnokságra készülő U20-as férfiválogatott – három pécsivel, Gál Dáviddal, Csorba Tamással és Turnai Andrással a soraiban – megnyerte a Budapesten megrendezett Benu-kupát, amelyen Montenegróval (17-10, 8-9) és Szerbiával (10-9, 10-7) mérte össze az erejét, s három győzelemmel és egy vereséggel zárt. A csapatot Kemény Kristóf és a PVSK-Füszért OB I.-es együttesének vezetőedzője, Lukács Gergő irányítja.

Emellett Nápolyban elrajtoltak az egyetemi olimpia, a 30. Universiade küzdelmei is, amelyet a magyar férfi pólósok egy Horvátország elleni gólzáporos, 15-12-es sikerrel kezdtek, a nők pedig a cseheket ütötték ki (22-5). A fiúknál két pécsi is a medencébe ugrott: Zelinváry Lóránd és Csacsovszky Erik egy­aránt jó játékkal járult hozzá a győzelemhez, utóbbi kétszer talált be a horvátoknak.