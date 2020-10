Több is van a Lőrincben, mint a kiesés elleni harc

Slakta Balázs szerződtetésével egy nagyon biztos pontot már szerzett magának a Szentlőrinc NB II.-es labdarúgócsapata, hiszen a kapus több alkalommal is bravúrral szerzett pontot, pontokat csapatának.

A nyáron érkezett a Szentlőrinc csapatához a 25 éves Slakta Balázs, hogy a lehető legtöbbször lereteszelje a kaput, és ezzel pontot, pontokat szerezzen a csapatnak. Bár az NB III.-ban Hajagos is nagyon biztos pontnak tűnt az alakulat mögött, a másodosztályban csak az első fordulóban védhetett, azóta az új hálóőr kibérelte magának a helyet a kezdőben magabiztos, jó teljesítményével.

– Zökkenőmentesen sikerült a beilleszkedés. Egy fiatal brigád vagyunk, és nagyon nagy ambíciókkal tekintünk minden meccsre. Az összes találkozóból próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni – kezdte kérdésünkre Slakta. – A múlt hétvégén sikerült egy bravúrgyőzelmet aratnunk a Győr ellen, aminek nagyon örülünk. Ugyanígy szeretnénk szerepelni a jövőben is, gyűjtögetni a pontokat, és elérni a célunkat, ami természetesen a bennmaradás a másodosztályban.

A hálóőr korábban a Kaposvárnál és a Debrecennél gyűjtötte a tapasztalatot, amit most Lőrincen kamatoztathat.

– Nyilván kisebb egyesület a Szentlőrinc, de a vezetőség és a stáb mindent elkövet azért, hogy méltó tagjai lehessünk az NB II.-nek. Infrastrukturálisan még vannak elmaradásaink, amit a jövőben pótolni fog a vezetőség, és akkor már ténylegesen hazai pályán játszhatjuk a mérkőzéseinket – árulta el.

A legtöbb másodosztályú gárdával szemben a Szentlőrinc a támadásokra helyezi a hangsúlyt, így viszont többször találja magát kiszolgáltatott helyzetben a portás. Ezt mutatja a bekapott 18 gól is, a képen viszont sokat árnyal, hogy 9 találatot egymást követő meccseken kaptak.

– Egy erős középcsapat benyomását keltjük, de a rutintalanságból adódóan voltak pontvesztéseink. Olyan kiemelkedően magas kapott gólszámot viszont nem produkáltunk. Volt sajnos két találkozó, a Vasas és az Ajka elleni meccs, amelyeken összesen 9 gólt kaptunk. Ez a 18 találat viszont nem kiemelkedő, hiszen a hetedik Ajka kapuját is tizenhatszor vették be. Nem látok akkora leszakadást – jelentette ki. – Az a két forduló egy erős lejtmenet volt a csapatnak, amiből sikerült kilábalnunk. Többen is hiányoztak akkor a védelemből. Bízunk benne, a későbbiekben az ilyen helyzetek elkerülnek minket.

Eddig Slakta hálója háromszor maradt érintetlen a bajnokságban, ezeken hét pontot szerzett az alakulat.

– Ez az egész csapat teljesítményét tükrözi. Mindenki beleteszi a munkát abba, hogy le tudjunk nullára hozni egy találkozót. Az NB II.-ben stabilitásra és egy jó védekezésre lehet építkezni igazán, de a mi játékunk is abszolút beleillik a képbe. Nem feltétlenül futballozunk defenzíven, próbáljuk a saját játékunkat játszani és azt ráerőltetni az ellenfelekre még akkor is, ha egy Vasasról vagy egy Soroksárról van szó. Próbálkozunk, az eredmény nyilván rajtunk is múlik, de a napi forma és a szerencse is döntő faktor – hangsúlyozta.

Hozzátette, egyelőre az a céljuk, hogy a vonal fölé kerüljenek, de ha sikerülne a középmezőnyben megkapaszkodni, lehetne még feljebb tekinteni.

– Ebben a csapatban több is van annál, hogy csak a vonal fölött legyen – mondta.