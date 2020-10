Több, országos fixnek kinéző meccs lesz a hétvégén

A tavalyi bajnokságban csak egyszer találkozott egymással a megyei III. osztályban a Szabadszentkirály és a Hetvehely, akkor utóbbi otthonában fölényesen nyertek a vendégek. Most ismét összecsapnak az idei kiírás 5. fordulójában.

A hetvehelyiek most eléggé gyengén szerepelnek, csak kilencedikek, így nincs sok esélyük a pontgyűjtésre a 100 százalékos ellenféllel szemben.

Van több másik „országos fixnek” kinéző mérkőzés is ebben a ligában, a Kishárságy odahaza minden bizonnyal simán legyűri a vendég Hobolt (Csík-csoport), a Borjád is a hozzá látogató, a négyből négy vereséggel álló Bátát (Dárdai-cs.) és a házigazda, negyedik Sásd is a szeszélyes, jelenleg kilencedik Drávaszabolcsot (Czibulka-cs.)

Még nagyon az elején vagyunk a pontvadászatnak, de az a jövőre nézve sejtet már valamit, hogy a 35 csapat közül már csak a Szabadszentkirály, a Misinai Sasok és a Kishárságy 100 százalékos (mind Csík-cs.), míg az Orfű (Czibulka-cs.), a Hobol, a Nagydobsza (mindkettő Csík-cs.), valamint a Báta (Dárdai-cs.) még nem szerzett pontot.

AutóCity Volkswagen megyei III. osztály, 5. forduló

Czibulka-csoport

(11 csapat)

Október 3., szombat, 15.00

Sásd (4.)–Drávaszabolcs (9.)

Október 4., vasárnap, 15.00

Kökény (6.)–Pogány (1.), Komló II. (3.)–Szalánta (2.), Újpetre (8.)–Orfű (11.), Egerág (10.)–Bogád (5.)

Csík-csoport (12)

Október 4., vasárnap, 15.00

Szabadszentkirály (1.)–Hetvehely (9.), Kishárságy (3.)–Hobol (11.), Vajszló (4.)–Szentegát (5.), Baksa (7.)–Misinai Sasok (2.), Patapoklosi (8.)–Lakócsa (6.), Szentlászló (10.)–Nagydobsza (12.)

Dárdai-csoport (12)

Október 3., szombat, 15.00

Lippó (10.)–Sátorhely (6.), Dunaszekcső (5.)–Geresdlak (11.), Borjád (4.)–Báta (12.)

Október 4., vasárnap, 15.00

Hidas (8.)–Szajk (3.), Görcsönydoboka (9.)–Pécsvárad II. (1.), Babarc (7.)–Kölked (2.)