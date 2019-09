Többször is dobogóra állhattak a szezonnyitón

Éremesővel kezdte meg a szezont a PSN Zrt. aerobik szakosztálya. A versenyzők az Ajkán rendezett Aerobik Regionális Kupán 11 arany-, 3 ezüst-, valamint 2 bronzérmet szereztek.

A pécsiek dobogós helyezései. Challange UP 2, csoport: 1. PSN Zrt. (Gergely Anna, Nagy Zóra, Pető Gréta, Szegő Szonja). UP 3, csoport: 1. PSN Zrt. (Rudolf Csenge, Szauer Dóra, Téczely Nóra, Téczely Petra, Torma Lívia). Basic-aerobic, UP 2, csoport: 1. PSN Zrt. (Buzási Bettina, Hámor Mínea, Sárosi Luca, Tomsics Hanna, Vétek Réka). Egyéni: 2. Horvay Anna. UP 3, csoport: 1. PSN Zrt. (Iván Léna, Márton Nóra, Sánta Na­din, Bánki Dalma, Hegedűs Fanni, Kovács Gréta). Trió: 1. PSN Zrt. (Iván Léna, Márton Nóra, Sánta Nadin). UP 4, csoport: 1. PSN Zrt (Farkas Lili, Gáll Natália, Pintér Rea, Rudolf Hanga, Schönberger Stella, Szűcs Réka).

Triók: 2. PSN Zrt. (Farkas Lili, Gáll Natália, Pintér Rea) 3. PSN Zrt. (Rudolf Hanga, Schönberger Stella, Szűcs Réka). Sportaerobic UP 3, egyéni: 1. Miklós Eszter, 2. Szendelbacher Borka, 3. Almási Hanna Izabella. Férfi egyéni: 1. Böhönyei Bálint. Páros: 1. PSN Zrt. (Miklós Eszter, Böhönyei Bálint). Trió: 1. PSN Zrt (Almási Hanna Izabella, Böhönyei Bianka, Miklós Eszter). Csoport: 1. PSN Zrt. (Almási Hanna Izabella, Böhönyei Bianka, Bognár Adrienn, Miklós Eszter, Szendelbacher Borka)

A kép illusztráció.