Tompán kezdték a mérkőzést

Sima vereséggel kezd­te a MAFC elleni Magyar Kupa párharcát a PTE-PEAC férfi röplabda-csapata Budapesten.

– Sajnos technikai problémák miatt úgy estünk be a mérkőzésre, ami az első szetten meg is látszott, nagyon tompán, lassan kezdtünk – értékelt Gyöngyösi Zoltán, a PEAC edzője, aki a második játszmában már látott biztató jeleket, a harmadikban pedig több cserének is lehetőséget adott. – A jóval felkészültebb ellenfél megoldásaira sokszor nem volt ellenszerünk, de ez kevésbé izgat, mint azok a hibák, amelyeket mi okoztunk magunknak.

A mérkőzés visszavágójára október 17-én kerül majd sor Pécsett.

MAFC-BME–PTE-PEAC 3:0 (12, 15, 11)

Férfi röplabda Magyar Kupa, a 8 közé jutásért, 1. forduló. Budapest. PEAC: Örkényi, Pordán, Portik, Szabó G., Takács, Várbíró. Csere: Baji, Bene, Kecskés, Kaszás (liberó), Storcz D.