Török András a lakásában futott félmaratont

A futás is átalakult a jelenlegi veszélyhelyzetben, a közösségi futásokat lemondták, a versenyeket elhalasztották. Az igazi sportemberek azonban ezt is megoldják, ha kell, lakásukban futnak hosszabb távot – így tett a pécsi Török András is.

Mindig fontos része volt a sport a pécsi Török András életének, sokáig a mountain bike szerelmese volt, aztán hét éve jött a futás, a legjobban a terepfutást szereti. A kialakult járványügyi helyzetben azonban az ő szokásai is átalakultak. Versenyre készült éppen, a Vértes Terep Maratont március 22-én, vasárnap rendezték volna, de lemondták – ő azonban nem esett kétségbe, aznap futott helyette egy félmaratont a lakásában. – Mostanában minimálisra csökkentettem a csoportos futást az utcán – mesélte lapunknak Török András. – Erdőbe is csak este megyek, és csak olyan helyekre, ahol tényleg nincs senki. Hallotta a hírt, hogy két külföldi lefutotta a maratont az erkélyen vagy a szobájában. Ahogy a sportember fogalmazott, ez eleinte inkább viccesnek tűnt számára, de később eljátszott a gondolattal. A lakása 58 négyzetméteres – sosem gondolta volna, hogy futásra alkalmas lenne. A leghosszabb egyenes szakasz egy tíz méter harminc centis rész a konyhai folyosón át két szobán keresztül. Egyik nap próbaképpen egy kilométert futott ezen a vonalon. – A vasárnap a laza edzéseké, és most kitaláltam, mi lenne, ha bent futnék egy félmaratont – idézte fel Török András. – Nekivágtam, úgy gondoltam, ha nem megy, majd megállok. De nem állt meg, 6-7 kilométer környékén már tudta, végig fogja futni. A zenehallgatás is segített neki, meg persze az is, hogy elhatározta, két órán belül teljesíti a 21 kilométert. Ahogy mondta, a legjobb félmaratonját 1 óra 19 perc alatt futotta le, de ilyen körülmények között ez a két órás cél is tartogatott bőven kihívást. A tempója nem volt olyan, mint a terepen, hiszen a lakásban ahogy felgyorsult volna, már rögtön fékeznie is kellett – jelen esetben több, mint 2100 alkalommal. Frissíteni nem állt meg, pedig a hűtőt is látta jó párszor. – Teljesen más élmény volt, mint kint futni, de megérte – összegezte. – Az időm 1 óra 58 perc lett, szóval teljesítettem a célt. A legvégén szédültem kicsit, amit máskor nem tapasztaltam, és most pár nappal a futás után a vádlim is beállt. Ez valószínűleg azért lehet, mert utcai cipőben futottam. Török András a végén azt is elárulta, lehet, hogy a jövőben is vállalkozik még hasonló futásra, akár egy hosszabb távon. Ettől függetlenül számára a terep, az erdő mindennél többet ér, és ha teheti, a szabadban fut. Kreatív ötletekből nincsen hiány A koronavírus-járvány miatt sok sportoló a világ más országaiban is a lakásába kényszerült, de az edzésektől ez – Török Andráshoz hasonlóan – őket sem tartja vissza. A kínai Pan Shancu amatőr maratonista sem hagyhatja el otthonát. Mivel az edzéseket nem szerette volna kihagyni, ezért jobb híján lakásában futott napi ötven kilométert. Ehhez több mint hatezerszer kellett megtennie az összes szobát érintő útvonalat. A kihívást 4 óra 48 perc, 44 másodperc alatt teljesítette. Franciaországban is kijárási korlátozásokat vezettek be, így a 32 éves Elisha Nochomovitz a hét méter hosszú erkélyén futotta le a 42,2 kilométeres távot. Az amatőr sportolónak ehhez 6 óra 48 percre volt szüksége, amelynek során mintegy háromezer kört futott le. Eközben felesége látta el élelemmel. Az egyetlen rejtély a dologban, hogy a férfi telefonos applikációjának tanúsága szerint futás közben 1250 méter szintkülönbség jött össze, ami egy erkélyen igencsak furcsa.