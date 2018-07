Tovább fejlesztik az utánpótlást

A nyolc közé szeretett volna kerülni a PTE-PEAC NB I.-es férfi-röplabdacsapata az előző szezonban, ám ez nem sikerült. Miután az alapszakaszban a tizedik helyen végzett Gyöngyösi Zoltán együttese, az alsóházi rájátszásban folytathatta, amit veretlenül megnyert, így végül kilencedikként zárt.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Örömteli, hogy sikeresen fejeztük be a szezont, de az alsóházi eredményeink is azt bizonyítják, hogy előrébb is végezhettünk volna. Az előrelépéshez javítani kell az idegenbeli teljesítményen, és kicsit több edzés is szükséges – fogalmazott Gyöngyösi.

Az utánpótlásban az eredmények alapján a középmezőnyhöz tartozott a pécsi szakosztály (U21: 7-11. hely, U19: 9. hely, U17: 11. hely, U15: 14. hely, U13: négy tornán indult, mindegyik alkalommal a középmezőnyben végzett). A PTE-PEAC női NB II.-es csapatának célja a Nyugati csoportban az első három hely valamelyike volt, végül bronzérmesek lettek a lányok. A Medikus Kupát megnyerte a PTE-ÁOK, az egyetemi bajnokságban a négyes döntőbe jutott a PTE, de ott már nem sikerült előre lépni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A következő szezon előtt jelentős változásokon megy keresztül a PEAC. Az elnökségben továbbra is dr. Horváth Balázs képviseli a röplabda sportágat, a gazdasági ügyeket Fodor Dániel intézi, a technikai vezető Demeter András, a férfi NB I.-es és a női NB II.-es szakosztály szakmai irányításáért pedig Gyöngyösi Zoltán felel.

– A tao-sportágak közé kerülés nagy lehetőség a röplabda számára, megpróbáljuk ezt az elkövetkező években helyi szinten is kihasználni. A férfi NB I.-es felnőtt és junior csapat edzői posztjáról azért mondtam le, hogy minden erőmet a helyi utánpótlás kiépítésére tudjam összpontosítani. Az egy év alatt megduplázott, immár kétszáz fő feletti létszámunkat szeretnénk tovább növelni, együttműködést kötöttünk nyolc iskolával, és új edzőket vonunk be – mondta Gyöngyösi.

Az NB I.-es férfi csapatnál Storcz Tamás lesz az új edző, aki az előző szezonban a fiú U15-ös és U13-as csapatokat edzette, valamint a felnőtteknél Gyöngyösi segítője volt. A női gárdánál Szabó Dávid három év után búcsúzik, Szarka Vivien kerül a helyére. A kaposvári nevelésű röplabdázó Pécsett jár egyetemre, évek óta megbízható munkát végez a leány utánpótlás területén.