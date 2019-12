Tudják tartani azt a szintet, amit néhány éve elértek

Eredményes évet zárt a Pécsi Kajak-kenu Club, amely most is adott versenyzőket a válogatottakba, s a vidékbajnokságon – kisegyesületként – a kilencedik helyen végzett.

A Pécsi-tótól már hetekkel ezelőtt elbúcsúztak a kajakosok, akik a téli időszakban Pécsett, a Szabadság úti edzőközpontjukban készülnek a következő évadra. A munka tehát nem állt meg, a szakosztályvezetőt, vezetőedzőt, ifjabb Csaba Andrást azonban „megállítottuk” egy értékelés erejéig.

– Az utóbbi néhány évben elértünk egy olyan szinten, amelyet értékel a szövetség, s ezt a szintet idén is hozni tudtuk – fogalmazott ifj. Csaba András. – Ugyanazt a pontmennyiséget gyűjtöttük a versenyeken, mint tavaly, ennek köszönhetően a negyvenkettedik helyen végeztünk. Ráadásul bennünk volt még vagy harminc pont, amit pech, betegség, sérülés miatt nem tudtunk megszerezni. Szmrtyka Rebeka pél­dául úgy hozott nagyon sok pontot, hogy télen és tavasszal is sérüléssel bajlódott.

A PKKC sportolói számára a hazai vizeken a vidékbajnokság volt a fő verseny, amelyen a szokásokhoz híven nagyon jól szerepeltek. Főleg a rövid távokon brillíroztak: a képzeletbeli éremtáblázaton a negyedik helyen végeztek. A hosszabb távo­kon és a váltókban elért eredményeik miatt sem kell szégyenkezniük – összességében a negyvenkilenc egyesület között a kilencedik helyen zártak.

– Nagyon örülünk annak, hogy idén is ott voltunk a nemzetközi porondon. Holczer Ákos részt vett a Pozsonyban megrendezett Olimpiai Reménységek Viadalán, ő a klub egyik nagy reménysége.

Szerencsére nincs egyedül: Szmrtyka Hannah a serdülő-, Weiling Zalán pedig a kölyökválogatott keretének tagja, Szigethy Ábris pedig csak azért nem lett most válogatott, mert vállsérüléssel bajlódott. Felnőtt versenyzőnk, Fodróczi Vilmos immár munka mellett is hozza közel ugyanazokat az eredményeket, mint korábban. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy a masters-világbajnokságon hárman is képviselték a PKKC-t, Sánta Viktor, Fekete László és Domonkos István is hajóba ült, előbbi kettő­ezer párosban A döntőzött és a 4. helyen végzett.

Annak érdekében, hogy a következő szezon is hasonlóan sikeresen alakuljon, a klubnál az ünnepek alatt sem állnak le teljesen, csak három-négy napos szüneteket tartanak. A vizes idényt a hagyományoknak megfelelően egy külföldi edzőtáborral kezdik jövőre, már­cius elején: a Neretvát 2020-ban sem hagyják ki a PKKC sportolói.