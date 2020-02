Tudták, hogy nehéz lesz, de vállalták a kihívást

Jól haladnak céljaik felé a PEAC röplabdásai, még akkor is, ha a férficsapat jelenleg egy ponttal sereghajtó az NB I.-ben, hiszen Gyöngyösi Zoltán és tanítványainak idei legfőbb feladata a tanulás.

Még csak egy pontot szerzett idén a PTE-PEAC NB I-es férfi-röplabdacsapata, azonban az egyesületnél év eleje óta nyíltan vállalták, hogy ebben az átmeneti évben a bennmaradásért fognak küzdeni. Részben magyarázható ez azzal, hogy a tavalyi év végén egy teljes generáció vonult vissza, másrészt azzal a határozott szerepvállalással, amit magáénak tud egyetemi klubként a szakág vezetése. Hiszen céljuk amatőr egyesületként a lehető legmagasabb szinten szerepelni. A sportág pedig jelenleg egy gyors ütemű fejlődésen megy keresztül, ahol a profi, légiósokat is foglalkoztató klubok gyorsan távolodnak a többiektől.

Gyöngyösi Zoltán, a PEAC edzője kérdésünkre elmondta, hogy a röplabda megítélése külföldön egészen más, mint Magyarországon, a vezető labdajátékok között van világszinten. Ráadásul a női és a férfi szakág között nincs akkora szakadék, mint más sportágak esetében, hiszen a hölgyek között is nagyon népszerű sport, mivel nincs test-test elleni küzdelem. Ezért is nagy konkurenciával kell felvennie a versenyt a magyar röplabdának. Hazánk női bajnoksága annak is köszönhetően, hogy a sportág bekerült a tao-támogatott labdajátékok közé, mára komoly tényező lett Európában. Ettől a férfi vonal még el van maradva, de beindultak a folyamatok, és jó irányba halad. Megsokszorozódott az edzők és játékosok száma is, ezzel arányosan pedig a bajnokságok is bővülnek.

Mivel a pécsi röplabda fókusza sokkal inkább az utánpótlás nevelésére, és a helyiek versenysportolási lehetőségének megteremtésére irányul, így céljuk is a folyamatos fejlődés, az NB I-ben maradás helyett. Gyöngyösi Zoltánék tudták, hogy ez a szezon a tanulás időszaka lesz a tabella végén, amikor vállalták az első osztályt, de elveik mentén jól haladnak. Ha csak azt nézzük, hogy a szezon elején az egyetemistákból, sőt, néhány gimnazistából álló férficsapatot még a hasonló erőt képviselő Szeged viszonylag simán verte, a legutóbb viszont már ki-ki meccset játszott a két alakulat, látható, hogy a vállalt szerepüket betöltik.