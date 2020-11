Turi Borit vele született gólérzékenység jellemzi

Turi Bori még csak 11 éves, de nála idősebbek között edz és játszik, nem is akárhogyan. A Sportolda-PMFC ifjú tehetsége a pécsi női labdarúgás nagy ígérete.

Nehéz elképzelni, hogy ez a filigrán, törékeny, 44 kilós, 159 centis, de már 39-40-es lábmérettel rendelkező, 11 éves kislány ragyogóan feltalálja magát a nála jóval erősebb, magasabb, idősebb játékosok között is. Márpedig így van, Turi Bori, a PMFC-Sportolda ifjú labdarúgója ficánkol közöttük. Az U14-es korosztályban ebben a bajnokságban az eddigi hat meccsen 17, az U16-ban pedig a héten 9 gólt szerzett, és még vannak vissza fordulók.

– Szükségből tettem be az U16-osok kezdőcsapatába, és kiválóan teljesített – kezdi edzője, Bolboaca Augus­tin, aki két esztendeje foglalkozik vele. – Nem gondoltam volna, hogy ott fél év után alapember lesz. Nagyon gyors, dinamikus, kitűnően érzi a kaput. A csatár váratlan megoldásokra képes, a védők sohasem tudják, hogy nála éppen akkor mire számíthatnak. Úgy bünteti őket, hogy közben végig mosolyog. Vele született gólérzékenység jellemzi, nekem sohasem kell megmondani neki, hogy abban a pillanatban mit kellene csinálni a labdával. Bármennyire is fiatal még, már felnőtt fejjel gondolkodik. Volt olyan mérkőzés, amelyen öt gólt ért el. Heti négy edzése van, már az U16-osokkal gyakorol.

A tréner szerint lánya, Karina és Krisztián Petra már most korosztályos válogatott (előbbi a románban) után Bori lehet a legközelebbi kis futballista a klubból, akit behívhatnak a legjobbak közé. Talán már tavasszal, mivel márciusban ott lesz a régiós felmérésen.

A kislány édesapja dr. Turi Attila ügyvéd (aki nagyon büszke rá), a nővére atletizál, a fiútestvére pedig szintén focizik, de a PVSK-ban. Utóbbival otthon, a családi házuk udvarán rendszeresen focizik.

– Eleinte kézilabdáztam, aztán jött a foci, ami jobban megtetszett. Két éve űzöm ezt a sportágat – meséli Bori, aki a pécsi I. sz. Gyakorló Iskola VI. B osztályának tanulója. – Talán furcsának tűnik, ám lány létemre szeretek fejelni, sok gólt szereztem már így. A szüleim mindig ott vannak a meccseimen, az osztálytársaim is tudják, hogy futballozom, csodálkoznak is rajta. A most az FC Barcelonában játszó Antoine Griezmann a példaképem, szeretem a játékát, még ha mostanában nem is megy annyira neki.