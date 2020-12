Tusup tanítványát is legyőzte Jászó Ádám

Hetvenkét éremmel és számos egyéni csúccsal zárta az évet a PSN Zrt. úszószakosztálya a Kaposváron megrendezett 52. Csik Ferenc Emlékversenyen.

– A megszokottól eltérően az előfutam-döntős szervezésű versenyen nem volt elég egyszer délelőtt jól úszni egy adott számot, a délutáni döntőben kellett igazán jól szerepelni. Az úszóink ennek maradéktalanul eleget tettek – nyilatkozta Jancsik Árpád, a PSN Zrt. úszószakosztályának vezetője.

A felnőtt országos bajnokságról két bronzéremmel hazatérő Jászó Ádám ezúttal is remekelt, a verseny 100 méter gyorsúszására meghirdetett különdíját is elhozta. A 18 éves kiválóság órási egyéni csúcsot úszott (49,96), amivel Shane Tusup tanítványát, a világbajnoki bronzérmes Holoda Pétert is maga mögé utasította.

– A versenyzői csoport kiváló szereplése mellett legkisebbjeink is nagyon szépen javultak, egyre gyakrabban érdekeltek az eredményhirdetésnél – mondta Jancsik. – Szeretnék köszönetet mondani a PSN Zrt. Sportiskolának, a legnehezebb helyzetben is mindig mellettünk álltak, és segítették a felkészülésünket. Köszönjük a szülőknek a támogatást, a sportolóknak a kitartást és az edzőkollégáknak az egész éves áldozatos munkájukat, aminek eredménye az év utolsó versenyén is megmutatkozott – értékelt a szakvezető.