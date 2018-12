Üdv, Sanyi bá, hogy van?

Az utánpótlásban már hosszú éveket lehúzott, felnőtt csapatnál azonban csak most, ötvenévesen kapott először lehetőséget Kósa Sándor.

– Mások ennyi idősen, ötvenévesen már az ötödik-hatodik kispadjukat koptatják felnőttcsapatoknál.

– Ausztriában már edzősködtem felnőtt vonalon – mesélte Kósa Sándor, a PVSK megye I.-es csapatának edzője. – Jól ment a játék a regionális ligában szereplő csapatnál, s felkértek, legyek a játékos-edző. Ez volt a divat. Örömmel elvállaltam, megtiszteltetésnek éreztem. De valóban, itthon még csak az utánpótlásban dolgoztam. Amikor visszahívtak a PMFC-hez, eszembe sem jutott a felnőtt együttes: egy NB I.-es klub korosztályos csapatainál lehettem edző, ami maximálisan kielégített.

– Mindig látszott, hogy szereti, amit csinál.

– Egyrészt jó volt annak idején visszakerülni a vérkeringésbe: ismét járhattam az országot a Fraditól a Haladásig, találkozhattam régi barátokkal. Másrészt a gyerekek fejlődésén látszik a kezünk munkája, megvalósítják azt, amit gyakorolunk, amit kérünk tőlük, és ezt nagyon jó átélni.

– Melyik volt a legemlékezetesebb siker?

– Amikor az 1996-os korosztályt két évig én vihettem, s ennek az állandóságnak meg is lett az eredménye, negyedikek lettünk az NB I.-es bajnokságban. Az egy nagyon jó brigád volt többek között Márkvárt Patrikkal, Horvát Gáborral.

– Aztán most mégis a PVSK felnőttcsapatát irányítja.

– Szerintem hazudik az az edző, aki azt állítja, hogy nem vágyik felnőttcsapat kispadjára. Ugyanakkor nem ilyen céllal mentem a PVSK-hoz, hanem azért, hogy segítsem az utánpótlásképzés felépítését, még jobb működtetését. Váratlanul ért a felkérés, nem számítottam rá, de ennek ellenére nem gondolkodtam rajta, rögtön igent mondtam. A srácok partnerek voltak, klasszul dogoznak.

– Elárulhatom, a korábbi és jelenlegi játékosai rendre dicsérik és nagyon szeretik. Minek köszönhető ez?

– Az utánpótlásban mindig egy kicsit apa–fia kapcsolatban voltam a gyerekekkel, de olyan közel azért nem engedtem őket, hogy ne legyen meg a kellő tisztelet. Mondtam nekik, én mindenben benne vagyok, bohóckodjunk, hülyéskedjünk, de ha munka van, akkor nincs pardon. Nem mellesleg bármivel fordulhattak hozzám. Úgyhogy olyan volt játékosom nincs, aki ha meglát a járdán, átmenne a túloldalra: inkább odajön, megkérdezi, hogy van, Sanyi bá, aztán jót beszélgetünk.

– A PVSK-nál is van mit megbeszélni az őszi szezon után. Menet közben ugrott be, mit vár a folytatástól?

– Nehéz feladatot kaptunk, hiszen az utolsó három fordulóban az élmezőnyhöz tartozó csapatokkal találkoztunk. Mindegyik ellen volt győzelmi esélyünk, s ha hozzátesszük, hogy két meccsen is emberhátrányba kerültünk, ráadásul sok volt a hiányzónk, akkor ezt így egybevéve a megszerzett két pont elfogadható teljesítmény. Tavasszal szeretnénk majd kicsit előrébb kerülni, a harmadik–ötödik helyek valamelyikére várom magunkat. Aztán ha nyáron tudunk erősíteni, komolyabb célokat is magunk elé tűzhetünk.

