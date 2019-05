Úgy készülnek, mintha döntőt játszanának

A kilencedik helyért csatázik mától a PVSK-Mecsek Füszért OB I.-es férfi vízilabdacsapata, a két nyert meccsig tartó párharcban az ellenfél a Szentes lesz. Miután a középszakaszban a szentesiek megelőzték Csaba Mártonékat, így ők élvezhetik a pályaelőnyt, az első meccsen tehát ők lesznek a házigazdák.

– Ezt a csatát úgy éljük meg, hogy ezen múlik az alsóház bajnoki címe. Mi pedig az alsóház bajnokai szeretnénk lenni – fogalmazott lapunknak Lukács Gergely, a pécsiek vezetőedzője. – Az edzőkollégák is azt szokták mondani nekünk, hogy számunkra ez a bajnoki döntő. Ráadásul olyan csapattal találkozik a PVSK, amellyel évek óta nagy csatákat vív, rivalizál. Nem mellesleg: ahhoz, hogy a felsőházba kerüljenek, a Szentest kellett volna megverniük idegenben a pécsieknek, ám akkor egy góllal kikaptak. Most ezért is szeretnének visszavágni.

– Két hasonló tudású csapat találkozik ebben a párharcban. Nagyon komoly meccseket szoktunk játszani egymással, volt, hogy mi vertük meg nagyon a Szentest, de megesett, hogy ők páholtak el minket derekasan. Most nagyon bízom benne, hogy a Tatabánya elleni idegenbeli győzelmünk kellő önbizalmat ad a fiúknak, s azzal a sikerrel megtört a jég, elhiszik, hogy vendégként is van esélyük egy ki-ki meccsen. Leendő ellenfelünknek nagyon jó szurkolótábora van, ráadásul akad egy korábbi válogatott, magyar bajnok centere, Vörös Viktor, akinek a semlegesítése kulcsfeladat lesz. Egy az egyben biztosan nem tudjuk megfogni, jól kell működnie a zónánknak. A párharc második állomása május 18-án, szombaton lesz Pécsett.