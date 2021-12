Új edzői stáb irányítja a PINKK-et

A Debreceni Eszter, Bekk Zsanett, Kovács Martin edzőtrió irányításával folytatja a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapata, miután a borzalmas őszi szezont futó élvonalbeli klub vezetése megköszönte Vanja Miljkovic munkáját. Az új stáb célja, hogy mentálisan és fizikálisan is rendbe tegye a fiatal együttest.

A PINKK-­Pécsi 424 jelenleg az egyetlen csapat az NB I.-ben, amely kilenc forduló után még mindig nyeretlen. Az együttes a legfájóbb vereségét november 21-én, az újonc Szigetszentmiklós ellen szenvedte el hazai pályán, ami a Vanja Miljkvic, Frano Radan edzőpáros munkájába került. A PVSK-val szorosan együttműködő élvonalbeli csapatnál végül házon belüli megoldás született: a szakmai munka irányításával Debreceni Esztert bízták meg, aki Bekk Zsanettel és Kovács Martinnal közösen irányítja a kiesés ellen menekülő gárdát.

– Az első megkeresésre nemet mondtam, hiszen amellett, hogy a PVSK-nál dolgozom, megyei mentorként és a 2007-es válogatott edzőjeként is tevékenykedem, tehát bőven van elfoglaltságom – árulta el lapunknak Debreceni Eszter. – Utána viszont a két kollégám, Bekk Zsanett és Kovács Martin is képbe került, akikkel hárman, egy edzői csapatként működve, mégis elvállaltuk ezt a feladatot. Végül én lettem megbízva a szakmai munka felügyeletével, mint rangidős, de mindenben közösen döntünk. Igyekszünk a edzéseket is közösen megtervezni, és a feladatokat is megosztjuk egymás között.

Debreceni Esztert arról is megkérdeztük, mi lehetett az oka a PINKK eddigi gyenge szereplésének, illetve mi az, amin mindenképp változtatni kell.

– A csapat egyik légiósa, Monica Engelman már az idény elején lesérült, az ő kiesése egy komoly veszteség volt – mondta a szakmai vezető. – Másrészt mentálisan és fizikálisan is nagy problémák vannak a csapatnál. Simon Attila vezetésével heti négy alkalommal lesznek erőnléti edzések, amik eddig nem is voltak, vagy csak minimális számban. Szóval most egy komoly fizikális terhelés vár a lányokra, de ezzel hosszú távon csak nyerhetünk.

Sopronban már az új stáb irányította a PINKK-et, ahol a nagyarányú vereség ellenére is láttak biztató jeleket a trénerek.

– Már a Sopron ellen is egy másik PINKK volt a pályán, mosolyogtak, küzdöttek, harcoltak a lányok, sokkal nagyobb szívet és akaratot tettek bele a munkába – fogalmazott. – Órási céljaink nincsenek, apró lépésekben próbálunk meg előrelépni. Úgy gondolom, hogy ez a csapat többre hivatott, mint amennyit mutatott magából. A legfontosabb dolgunk most az, hogy kihozzuk belőlük azt, ami bennük van.

Az éllovas ellen debütáltak a kispadon Debreceniék, most szombaton pedig a második helyen álló Szekszárd érkezik Kozármislenybe.

– Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezeken a meccseken nincs nyomás rajtunk, így ki tudunk tűzni olyan apró célokat, amik segítik a csapatot a fejlődésben – hangsúlyozta a szakember, aki kérdésünkre elárulta azt is, hogy a stáb megbízatása egyelőre december végéig szól, a folytatásról majd később döntenek.