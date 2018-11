Új edzővel próbál magához térni a PVSK

Hivatalossá vált, hogy a Szászvár nélkül folytatódnak a Gienger Megyei I. osztály küzdelmei, kizárták ugyanis az együttest a bajnokságból. A hétvége legizgalmasabb meccse Pécsen lesz, az héten edzőt váltó PVSK a Siklóst látja vendégül.

Ettől a hétvégétől már hivatalosan is 14 csapattal folytatódik a Gienger Megyei I. osztály 2018/2019-es szezonja, hivatalossá vált ugyanis, hogy a korábban három bajnokira ki nem álló Szászvár együttesét kizárta a bajnokságból az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy hiába is sorozta meg a szászvári gárdát több Megye I.-es alakulat, ezek a gólzáporos győzelmek mit sem érnek, a kizárt csapat eddigi összes eredményét ugyanis törölték.

Jellemző, hogy ennek az egyik legnagyobb nyertese így az amúgy is hibátlan mérleggel élen álló Pécsvárad lett, Varga László csapata ellen ugyanis épp nem állt ki korábban a Szászvár, azaz az éllovas így „csak” egy 3-0-s győzelmet veszített el, szemben mondjuk a Bóly 10-0-s kieső sikerével.

november 3., szombat, 13.30.

PVSK (5.)–Siklós (7.)

A hétvége talán legizgalmasabb találkozója a Siklós pécsi vendégjátéka lesz a PVSK ellen. A vasutasok pár héttel ezelőtt még a képzeletbeli dobogón is állhattak, azóta azonban megtört valami. Utolsó két meccsüket elveszítették, és bizony a csapat vezetői úgy látták jónak, ha váltanak a kispadon. Reith Róbertnek tehát mennie kellett, a helyét pedig Kósa Sándor vette át. Szó se róla, nincs könnyű helyzetben az új tréner, az őszi szezonból még hátralévő három meccsük egyike sem ígérkezik ugyanis sétagaloppnak. A Siklós ellen senki sem mehet biztosra a mezőnyben, de Sellyén, és hazai pályán a PEAC ellen is fel lesz adva a lecke a PVSK-nak.

Az első feladat azonban a Siklós ellen jön, most kellene megmutatni a játékosoknak, hogy nem velük volt a baj utóbbi hetek gyengébb szereplése alkalmával. Tekintettel arra, hogy a második és hatodik helyezett között csupán három pont a különbség, tehát nagyon szoros az élmezőny állása, egy megnyert rangadóval akár ismét odakerülhetnek a pécsiek az első három közé.

Ehhez azonban egészen biztos, hogy lesz majd pár szava a Siklósnak is. A bajnokságot nagyon rosszul kezdte a pécsiek hétvégi vendége, azonban Nagy Balázs együttese az utolsó három bajnokiján már hét pontot gyűjtött be. Mindezt úgy, hogy a Mohács elleni döntetlen után a PEAC és a Sellye elleni rangadókat is megnyerte. Jó kis derbinek ígérkezik tehát a két csapat szombat délutáni összecsapása, ami előtt nagyon nehéz lenne jóslatokba bocsátkozni. Az biztos, hogy mind a két csapat számára úgy kellene a győzelem, mint egy falat kenyér.

Komló (12.)–PEAC (3.)

Ha a két csapat eddigi eredményeit nézzük, nem is kérdés, hogy a PEAC a találkozó esélyese. Igen ám, csakhogy a pocsék formában lévő Komlónál jól sült el a múlt heti edzőváltás, hiszen az előző körben, hosszú idő után tudott ismét nyerni a Bányász. Ezek után hazai pályán nyilván kettőzött erővel fog hajtani a Komló, az tehát biztos, hogy a PEAC nem számolhat egy előre lefutott találkozóval.

Pécsvárad (1.)–Szentlőrinc II. (8.)

Amikor a százszázalékos mérleggel a bajnokságot vezető csapat fogadja a nyolcadikat, nehéz elképzelni mást, mint hazai győzelmet. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a Szentlőrinc II., bár négy zakóval rajtolt a bajnokságban, azóta ötből négyszer nyerni tudott, legyőzte a PVSK-t, a Siklóst és a Mohácsot is. Ha tehát valamikor, most el tudja képzelni az ember, hogy nagy meglepetés is kisülhet ebből a meccsből. Persze a félreértések elkerülése végett azért gyorsan tisztázzuk: a százból egy esete lenne, ha nem hazai győzelemmel zárulna a mérkőzés.

November 4., vasárnap, 13.30.

Harkány (14.)–Szederkény (2.)

A Szederkény csapatában most bizony elég nagy lehet a bizonyítási vágy, Lőrinc Antal csapata ugyanis a múlt héten, nem kis meglepetésre hazai pályán maradt pont nélkül a Villány ellen. Ebből arra is lehet persze következtetni, hogy a Harkány akár el is kaphatja otthon a második helyezettet, de az sem hibás gondolatmenet, hogy a Szederkény nagyon felszívja magát, és megmutatja, nem véletlenül áll ott a tabellán, ahol.

Villány (4.)–Boda (10.)

A Villány nagyon jól rajtolt ebben a szezonban, aztán sorban jöttek a rosszabb eredmények. Most viszont tíz forduló után már egyre világosabban látszik, hogy komolyan kell számolni az együttessel, amikot a dobogóra esélyes csapatokról beszélünk. Márpedig ha így van, akkor bizony hazai környezetben a Boda ellen egy éremre hajtó gárdának győznie kell. Most kiderülhet, hogy valóban lehet-e komolyan számolni a Villánnyal az élmezőnyben.

Lovászhetény (13.)–Mohács (9.)

A Mohács hasonló utat jár be, mint a Siklós, azzal az apró különbséggel, hogy Székely István csapata mág csak most kezd magára találni. Ezt jelezte az előző körben a PVSK elleni 4-0-s siker. Ami akkor ér igazán sokat, ha most az újonc Lovászhetény ellen is be tudja gyűjteni a Duna-parti csapat a három pontot.

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 9 9 0 0 38-6 27

2. Szederkény 9 6 1 2 23-13 19

3. PEAC 10 6 1 3 23-17 19

4. Villány 10 6 1 3 19-19 19

5. PVSK 10 5 2 3 19-18 17

6. Sellye 10 5 1 4 16-18 16

7. Siklós 9 4 1 4 20-15 13

8. Szentlőrinc II. 9 4 0 5 19-20 12

9. Mohács 9 3 2 4 20-10 11

10. Boda 9 3 0 6 13-25 9

11. Bóly 10 2 2 6 13-17 8

12. Komló 10 2 2 6 13-23 8

13. Lovászhetény 10 1 4 5 11-27 7

14. Harkány 10 1 3 6 13-32 6

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eddigi eredményeit törölték