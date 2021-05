Új fejezetet írt a PEAC

A magyar bajnok a múlt héten egészen az Európa-kupa negyeddöntőig menetelt, s az sem kizárt, hogy ősztől már Bajnokok Ligája-mérkőzéseket is láthatunk a baranyai megyeszékhelyen.

A pécsiek magyar bajnokként eredetileg nem is tudtak volna elindulni az idei Európa-kupában, olyan erős volt a mezőny, hogy a nemzetközi eredményeik alapján csupán a második számú tartaléknak számítottak. A járványhelyzet miatt azonban több csapat is jelezte, nem tud részt venni a sorozat küzdelmeiben, ellentétben a PEAC-cal, amely egészen a negyeddöntőig menetelt, ahol a végső győzelemre is esélyes, a német SV Mühlhausen tudta csak megállítani.

– A pécsi asztalitenisznek most megírtuk egy újabb fejezetét – mondta lapunknak Ács Pongrác, a PEAC elnöke és az asztalitenisz-szakosztály vezetője. – Ilyen nemzetközi eredményre Pécsett még nem volt példa, de Magyarországon is elég régen. Ahhoz, hogy eddig eljussunk, a szerencse is kellett, ugyanis, ha nincs Covid, akkor nem indulhattunk volna el, valamint a sorsolás is kedvezett nekünk. Ettől függetlenül nagyon jó csapatokat győztünk le és bombaerős ellenfelekkel vívtunk szoros meccseket.

A PEAC a legutóbbi két idényben olyan jól szerepelt az Ek-ban, hogy a 18. helyen találta magát az európai ranglistán. Ez azért fontos, mert a 17–24. helyen található csapatok eldönthetik, hogy az Európa-kupában vagy a Bajnokok Ligájában indulnak-e el.

– A BL-ben való részvétel óriási pluszköltséget jelentene számunkra – árulta el a szakosztályvezető. – Nekünk továbbra is a magyar bajnokság a legfontosabb, szeretnénk megvédeni a címünket, hogy ismét elmondhassuk, hogy Pécsnek van egy bajnokcsapata. Viszont, ha úgy áll össze a forrás­oldal, a város, az egyetem és a szponzorok is oda tudnak állni mellénk, akkor akár a BL-ben is elindulhatunk.