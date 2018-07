Új szakosztályi modell állt fel a bodai csapatnál

Várható volt, hogy a roppant gyenge szereplés (győzelem nélküli utolsó hely) változásokat hoz majd a megyei I. osztályú bodai felnőtt labdarúgócsapatnál.

Így is történt, edzőcsere következett be és nem csak az, hanem új szakosztályi modell is felállt. A vezetői stábot szakmai igazgatóként Kardos József, az eddigi tréner vezeti, a vezetőedző Nagy Csaba lett, az utánpótlás-nevelésben Homonnai Gergely (U19, U16), Gránicz Attila és Király Zoltán (Bozsik-program) dolgozik. A sportköri elnök Keresztes József, a szakosztályvezető pedig Kovács Győző (aki egyben az 500 fős település polgármestere) maradt. Egy évet adtak maguknak, hogy kipróbálják az új konstrukciót, aztán eldöntik, hogyan tovább.

– Négy éve kínlódunk. Tavaly nyáron kilenc új játékost igazoltunk, mégsem sikerült helytállnunk a bajnokságban – kezdte Kovács Győző. – Tizenkét-tizenöt pontban reménykedtünk, sajnos csak kettő lett belőle. Most megint ugyanennyi új ember kellene, mert a keretben volt mozgás. Megpróbálunk becsületes, fociszerető játékosokat szerződtetni, nem lesz egyszerű. Mindenesetre sok focistával tárgyalásban vagyunk.

Mivel nem volt kieső a megyei I. osztályból, a Boda megúszta. Mégis úgy gondolták, hogy változtatni kell. Felmérték a lehetőségeiket és léptek. Úgy vélik, hogy ennek egyszer majd meglesz a gyümölcse.

– Jó az utánpótlásunk, kiválóak a feltételek, elég ha utóbbiak kapcsán arra utalok, hogy szép a pálya, egyebek között van fedett lelátó, elektromos eredményjelző, a műfüves játéktér teljesen, a nagypálya félig meg van világítva – folytatta a szakosztályvezető. – Az önkormányzat három busszal rendelkezik, ezekkel szállítja a falvakból a fiatal futballistákat. Szóval minden adott lenne ahhoz, hogy jobban szerepeljünk. Remélem, ez is bekövetkezik.

A bodai felnőtt focicsapat július végén kezdi meg a felkészülést az új idényre. A bajnoki rajtot augusztus 11-én megyei Magyar Kupa-forduló előzi meg, ezen a részvétel kötelező a megyei I-eseknek, így a Bodának is.