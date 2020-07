Új teret nyitott a tiltás

A kijárási korlátozások és a közös edzések tiltása kreatív megoldásokra ösztönözte a mozogni vágyókat és az edzőket is. A pécsi Mihály Melinda is megtalálta a megfelelő felületet, ahol tovább dolgozhatott tanítványaival.

A mozogni vágyók minden lehetőséget megragadtak arra az elmúlt hónapokban, hogy ne szakadjon meg a munka. Egyes próbálkozások pedig olyan jól sikerültek, hogy a rendes kerékvágásba való visszatérést követően is folytatódik a karantén torna. Így történt ez Mihály Melinda csoportjával is, amely ebben az időszakban még bővült is az ország különböző pontjairól, sőt, határon kívülről érkező tagokkal is.

A fitneszedző elmondta, nem volt nehéz az átállás, mert a mozgásra és az egészséges életmódra van igény, a legnagyobb közösségi portál pedig nagyszerű felületet adott ahhoz, hogy a tréningek ilyen módon folytatódhassanak. Az edzés úgy működött, hogy a tréner otthon felvette a videókat, így pedig mindenki akkor mozoghatott, amikor neki a legmegfelelőbb volt. A megoldás pedig olyan népszerű lett, hogy annak ellenére is folytatják az online edzést is, hogy már közösen is mozoghatnak.

– Új teret nyitott a kényszer, viszont ennek örülök, mert olyan emberekhez is eljutottam, akikhez eddig nem. A visszajelzések alapján pedig nagy segítség volt ez mindenkinek. Könnybe lábadt szemekkel olvastam naponta a köszönő üzeneteket. Nekem is voltak nehéz pillanataim a megszorítások alatt. Az tartotta bennem a lelket, hogy ez a nyolcvan–kilencven hölgy mind a videóra vár, és ez a mozgás a napjuk fénypontja. Ez engem is iszonyatosan inspirált, és sokszor átbillentett a mélyponton – árulta el.

Természetesen az edzés közösségben igazán jó, így már a hangulatot is igyekszik átmenteni videóiba a tréner.

– Már a csoportos órákat vesszük fel, így a közösségi élményt is átadjuk az otthon tornázóknak, és együtt kiabáljuk, hogy istennők vagyunk – tette hozzá nevetve.