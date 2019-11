Utolsó Európa-kupa meccsüket játsszák

Utolsó szezonbeli Európa-kupa mérkőzésére készül a PVSK-Veolia férfi és a PEAC-Pécs női csapata. Előbbieknek Hollandiában, a ZZ Leiden, míg utóbbiaknak Franciaországban, a Basket Landes alakulata ellen kell bizonyítania 20 órától.

Nehéz helyzetben várja utolsó nemzetközi kupameccsét a PVSK csapata, még ha számukra már nincs tétje az összecsapásnak. Az ellen a ZZ Leiden ellen kell bizonyítaniuk, amelyet bár megvertek Pécsett, a Benfica fölényes legyőzésével is megmutatta, mekkora játékerőt képvisel. A Panthers pedig év eleji kirobbanó teljesítményét követően most kisebb hullámvölgybe került, hiszen az elmúlt két bajnoki találkozóján is alulmaradt a Kaposvár és az újonc OSE ellen. A csapaton látszik a dupla terhelés, valamint, hogy két meghatározó játékos, Quincy Diggs és C. J. Aiken pótlását is meg kellett, utóbbiét most is meg kell oldania a többieknek. Ráadásul az amerikai kiscsatár teljesítménye pozsonyi sérülése óta visszaesett. Igaz, az is látszott rajta az elmúlt fordulókban, hogy még nincs teljesen rendben a lába.

A jó Európa-kupa-szereplése ellenére – legutóbb a Pozsony ellen is nyert – viszont hazája bajnokságában lejtmenetben van a Leiden. Legutóbbi két meccsükön kikaptak a Zwolletől 92-75-re, majd a Groningentől 80-72-re. Látszik, hogy a vékony rotációjukkal nem tudnak folyamatosan egyenletes teljesítményt nyújtani.

A PEAC lányai sincsenek egyszerű helyzetben. Igaz, számukra sincs már tétje a találkozónak. Bár pénteken kulcsfontosságú sikert arattak a Cegléd ellen, nem várhatják bizakodva a találkozót. Eddig nyeretlenek Európa-kupa csoportjukban, ráadásul a Basket Landes ellen eddig minden találkozóját elvesztette az együttes. Még 2015-ben 79-62-re, majd 71-51-re, idén pedig 75-62-re nyertek a franciák, akik nagyon magabiztosan, veretlenül állnak a csoport első helyén. Ráadásul ők saját bajnokságukban is jó formában vannak, legutóbb október 20-án kaptak ki.

Az első találkozások eredményei: PVSK-Veolia–ZZ Leiden 87-77, PEAC-Pécs–Basket Landes 75-62.

A PVSK csoportjának állása: 1. Benfica 4 győzelem/ 1 vereség, 2. ZZ Leiden 3/2, 3. Inter Bratislava 2/3, 4. PVSK-Veolia 1/4.

A PEAC csoportjának állása: 1. Basket Landes 4/0, 2. Cadi La Seu 2/2, 3. DVTK 2/2, 4. PEAC-Pécs 0/4.

A PVSK és a PEAC találkozóját is élőben adja a FIBA YouTube csatornája.