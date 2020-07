Van változás Vas László stábjában

Vas László marad a PMFC vezetőedzője, jelentette be hivatalos honlapján a klub.

A tréner szerződéshosszabbítása mellett azt is kihirdették, hogy a stáb is 90 százalékban változatlan. Továbbra is a tréner munkáját fogja segíteni Szabados József és Németh Zsolt asszisztens-edző, valamint a 2020/2021-es szezonban is Sólyom Csaba felel majd a kapusok tökéletes felkészítéséért. Veréb Viktor erőnléti edző, Lutz András videóelemző, illetve Dávid Roland technikai vezető és Vereby-Csethe Bence sajtófőnök úgyszintén marad a piros-feketékkel.

Az egyetlen változás a stábban a masszőr pozícióban fedezhető fel. A jövőben Mayer József frissíti majd fel a játékosok fáradt izmait.