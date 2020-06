Váradi Györgyről emlékeznek meg

A közelmúltban elhunyt Váradi György nemzetközi játékvezetőről emlékeznek meg családja és a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség szervezésében 2020. június 26-án, pénteken, 15 órától a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnok (Veress E. u. 10.) déli kapujánál.

Az esemény nyilvános, a szervezők várják mindazokat, akik szerették és tisztelték őt.

Váradi György pályafutása során összesen 2613-szor dobta fel a labdát mérkőzéseken. Játékvezetői működését 2006-ban fejezte be. Tíz éven át vezette a hazai ranglistát, nemzetközi játékvezetői teljesítményéért két alkalommal Pécs Város Önkormányzata is elismerésben részesítette, 1997-ben az akkori belügyminiszter adta át neki állami kitüntetésként az Aranysípot. Hosszú évekig a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség Játékvezetői Bizottságának elnöke is volt. Tekintélyével, segítőkészségével nagymértékben hozzájárult a feltörekvő játékvezetői generáció érvényesüléséhez.