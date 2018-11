Végre! Győzött a PMFC Hódmezővásárhelyen

A szombat esti ünnepséghez, a Pécsi Labdarúgás Napjához méltó módon nyert a csapat a kiesőjelölt otthonában.

A pécsi szurkolók bejutását regisztrációhoz kötötték, így is sok pécsi ment el az alföldi városba, igaz javarészük a kerítésen túl volt csak jelen, és egy közeli utcán nézett farkasszemet a rendőrsorfallal. Az első félidő tapogatózó játékát követően a fordulás utáni első percben megszerezte a vezetést a PMFC, Kálmán Szilárd egy kapu előtti keveredésben talált be. A Hódmezővásárhely 15 minutummal később egalizált, ám a pécsiek fokozták a nyomást, és a 71. percben Erdős Gábor mozdulatával ismét a vendégcsapatnál volt az előny, melyet már nem is engedtek ki a kezükből.

Hódmezővásárhely – PMFC 1-2 (0-0)

A Szentlőrinc sem bízta a véletlenre, simán nyert Iváncsán.

Iváncsa – Szentlőrinc 0-3

A Kozármisleny sajnos nem bírt a Makóval hazai pályán, így nem lett hibátlan a baranyai hétvége.

Kozármisleny – Makó 0-0

