Végre kezd összeállni a keret a PEAC-Pécsnél

Meszlényi Róbert mindenképp nyerni szeretne hazai pályán a BEAC Újbuda ellen.

Az ELTE BEAC Újbuda együttesét fogadja ma délután (18.00) Pécsett, a Lauber Dezső sportcsarnokban a PEAC-Pécs Női NB I-es kosárlabdacsapata a bajnokság tizenhetedik fordulójában. A múlt héten is fővárosi ellenfél várt Meszlényi Róbert együttesére, akkor a Vasas Akadémia ellen arattak sima győzelmet – a szurkolók most is hasonló eredményre számíthatnak.

– Mindenképp nyerni szeretnénk a BEAC ellen – mondta lapunknak Meszlényi Róbert, a PEAC-Pécs vezetőedzője. – Remélem jó tempóban tudunk majd kosárlabdázni, illetve szeretnék mindenkit a pályára küldeni. Nekünk egy héten csak egy mérkőzésünk van, így nagyon fontos, hogy ritmusban tudjunk maradni, hiszen a mai találkozó után nehéz mérkőzések várnak ránk. Jövő héten utazunk Zalaegerszegre, majd jön hozzánk a Sopron.

Közeledik az alapszakasz vége, és a pécsiek jelenleg a tabella ötödik helyén állnak. Így semmi sincs veszve, de a vezetőedző szerint, ha a jelenlegi keret már augusztus óta együtt dolgozott volna, akkor valószínűleg több ponttal várnák a folytatást.

– A realitás jelenleg az ötödik vagy hatodik hely megszerzése, ennél lejjebb azért remélem, nem fogunk végezni – folytatta Meszlényi. – De úgy gondolom, ha a szezon kezdete óta ez a keret áll rendelkezésünkre, akkor hazai pályán a DVTK és a Győr ellen is nagyobb esélyünk lett volna a győzelemre.

A tabella állása: 1. Sopron 32, 2. Diósgyőr 28, 3. Zalaegerszeg 28, 4. Szekszárd 28, 5. PEAC-Pécs 26, …8. PINKK 20.

További mérkőzések: Diósgyőr–Győr, MTK–Sopron, Szekszárd–ZTE, Csata–Vasas.

A PINKK is játszik

A másik baranyai női élvonalbeli gárda, a jelenleg nyolcadik helyen álló PINKK-Pécsi 424 a vártnál jóval rosszabbul szereplő, utolsó előtti Cegléd vendége lesz vasárnap (17.00). Laczka Miklós együttese a múlt hét végén sorozatban harmadik vereségét szenvedte el (Sopron, Zalaegerszeg, Diósgyőr), viszont ha szebbik arcát mutatja, akár győzelmet is arathat idegenben a mostanában gyengélkedő ellenfelével szemben.