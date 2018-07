Végre megtalálta egy nemes feladat

Néhány évig nem igazán volt szem előtt, külföldön dolgozott, s eltávolodott a futballtól. Idén azonban ismét feltűnt a baranyai labdarúgásban Kovácsevics Árpád, a PMSC korábbi kiválósága, aki megvárta, amíg megtalálja egy nemes feladat: a PVSK-nál kell felépítenie a kapusszekciót.

– Nem mostanában találkoztunk, eltűnt szem elől.

– Ez így igaz – válaszolta a 49 éves Kovácsevics Árpád. – Tíz évvel ezelőtt mentem el a megyéből. Amikor Pogányban megszűnt az NB III.-as csapat, megsérült a vállam az ócsárdi „krumpliföldön” – amikor aztán végre rendbejött, a Nagybaracska Híd SC-ben játszottam még egy évet. Utána hat évig külföldön, Németországban és Ausztriában dolgoztam, a civil szektorban helyezkedtem el, s ha volt rá lehetőségem, edzősködtem is.

– Idén tavasszal viszont már a Szentlőrincnél dolgozott kapusedzőként.

– A télen jöttem vissza. Szentlőrincre kerültem, ahol nagyon jól éreztem magam, nagyszerű szakmai stábbal dolgozhattam együtt, köszönettel is tartozom ezért Kovácsevics Csaba szakosztályvezetőnek. Utána azonban kaptam egy remek ajánlatot, egy nemes feladatra kért fel a PVSK elnöke, Czerpán István, erre pedig nem mondhattam nemet.

– Mi lenne az a nemes feladat?

– A nyolcéves gyerekektől a felnőttekig bezárólag fel kell építenem a klubnál a kapusszekciót. Én koordinálom az egészet. Ez egy nagyszerű, testhezálló feladat. Minden erőmmel azon leszek, hogy remek kapusok jöjjenek majd ki a PVSK-tól, amihez persze idő kell.

– Érzem a hangján, mennyire lelkesedik.

– Ezért tudok is lelkesedni! Napi öt-hat órát kint töltök a pályán, pedig teljesen majd csak szeptembertől indul be minden. Az a célom, hogy minden korosztályban legalább két kapus álljon rendelkezésünkre. Rendet akarok tenni, ez a lényeg.

– Akár a PMFC-ben is rendet tehetett volna…

– A legérdekesebb, hogy azok közül, akik régen tapsoltak nekem, ajnároztak, körbevettek, nagyon sokan elfelejtettek. Szomorú, hogy a nevelőegyesületemnél, a PMSC-nél, vagy PMFC-nél, mindegy, minek nevezzük, soha nem kaptam semmilyen feladatot. Miközben már mindenféle ember kapott ott lehetőséget – talán csak mi ketten a Bodnár Lacival nem. Ez is jelzi, mennyire becsülik meg a régieket.

– Mit gondol, miért nem jutott Önnek szerep?

– Mert bizonyos emberek régen megbélyegeztek. Bohémnak tartottak. Meg aztán őszinte is vagyok, én minden klubvezetőnek megmondtam a véleményemet. Az idő pedig minden dologban engem igazolt. Úgyhogy lehet, de nem biztos, hogy a túlzott őszinteségem miatt nem kerestek. Csak azt látták, hogy kemény ember vagyok, s nem azt nézték, hogy jót akarok. De megmondom őszintén, ez már nem is érdekel. Látja, sohasem voltam vasutas, sosem játszottam ott, most mégis a PVSK-ért dolgozom. Úgy látszik, ki kellett várnom, hogy megtaláljon egy nemes feladat. Kivártam.