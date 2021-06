Veszélyben a jövő, marad a létszám

Most már végérvényes, hogy nem lesz újra NB I.-es a Magyar Labdarúgó Egylet.

Az MLSZ úgy döntött, hogy a hölgyeknél az élvonalban marad a nyolc csapat, mivel nem töltik fel a mezőnyt, bár szó volt róla.

Az MLE az NB II. Nyugati csoportjában a bajnok Puskás FC mögött második lett, így egyenes ágon lemaradt a feljutásról. A klub abban reménykedett, hogy megemelik a létszámot, és akkor ők is feljebb léphetnek. Nos, ez nem következett be, így továbbra is a második vonalban játszhatnak. Ha egyáltalán vállalják azt.

A hőn áhított cél, a profi (és ezzel pénzügyi háttérre is gondolunk) NB I. helyett ugyanis az amatőr szinten működő NB II. már nem annyira vonzó. Sem a vezetőknek, sem a játékosoknak, sem pedig a szponzoroknak. Ezért veszélybe került az MLE jövője. Már csak azért is, mert a horvát futballisták a továbbiakban nem jönnek, miként az eszéki szakmai igazgató sem, a magyar focisták közül is többen eligazoltak.

– Még folynak a tárgyalások, de nagyon úgy néz ki, hogy az MLE önállóan nem tud fennmaradni, a további működéshez az kell, hogy becsatlakozzunk a Kozármisleny FC-be – hallottuk Rack Róbert szakosztályvezetőtől.

Nevezni július 2-ig lehet, addigra eldől az MLE sorsa. Vagyis, hogy a kozármislenyiek kötelékén belül folytatják vagy sehogy.

Képünk egy korábbi illusztráció