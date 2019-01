Vezetőedzőként is kipróbálná magát Kovács Zoltán

Régóta dolgozik a fiatal baranyai labdarúgók fejlődéséért, s másod­edzőként a felnőtteknél is ért már el sikereket. Kovács Zoltán nagyon szeret kozármislenyi lenni, de egyszer valahol vezetőedzőként is kipróbálná magát.

– Ha jól tudom a foci sem ment rosszul.

– A PVSK-ban kezdtem el a labdarúgást, soha nem felejtem el, mikor utánpótlásjátékosként huszonkétezer ember előtt lehettem labdaszedő a Fradi ellen, majd tizenhat évesen az NB III.-as felnőttcsapatban is bemutatkozhattam – mesélte Kovács Zoltán, a Kozármisleny FC pályaedzője. – Tizennyolc évesen bevonultam katonának, s miután leszereltem öt és fél éven keresztül Mohácson fociztam NB II.-ben.

– Már akkor is megfordult a fejében az edzősködés?

– Ha időm engedte, már játékosként is nézegettem az edzéseket. Számomra nem volt kérdés, hogy elkezdjem tanulni rendesen ezt a szakmát, és mára A-licences edzőnek vallhatom magam.

– Nagyon régóta foglalkozik utánpótláscsapatokkal, s egy jó ideje a Kozármisleny felnőtt gárdájának a pályaedzője. Melyik áll közelebb a szívéhez?

– Mindkettőben van kihívás, mindegyiknek megvan a maga szépsége, egészen a legkisebbektől a legnagyobbakig. Egy felnőtt gárda pedig megint más kategória, és szerencsére Németh Zsolttal sok sikert átéltünk már a Kozármislenyben. Voltunk bajnokok és ezüstérmesek harmadosztályban, illetve egy fél szezont lehúztunk az NB II.-ben. Meg persze a Magyar Kupa-menetelés is örökké megmarad bennünk, hiszen négy első osztályú csapatot is kiejtettünk. Többek között oda-vissza vertük a Marco Rossi vezette Honvédot is.

– Németh Zsolttal milyen párost alkotnak?

– Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, sőt, még játszottunk is együtt a PVSK-ban. Így amikor hat évvel ezelőtt megkért, hogy legyek a másod­edzője, természetesen elvállaltam. Azóta is nagyon jó viszonyban vagyunk, mindenben támaszkodhatunk egymásra.

– Lesz még NB II.-es csapat Kozármislenyben?

– Az idei szezonban egyelőre a legjobb ötbe kerülés lehet a reális cél, de természetesen a jövőben ezért is fogunk dolgozni. Elszomorít az a helyzet, hogy nincs Baranyában legalább egy másodosztályú gárda. Én kozármislenyi edzőként a PMFC-nek és a Szentlőrincnek is szívemből drukkolok, hogy jól szerepeljenek.

– Láthatjuk egyszer vezetőedzőként?

– Nagyon jól érzem magam a mostani helyemen, de természetesen szeretném vezetőedzőként is kipróbálni magam. Attól sem tartózkodom, hogy egyszer elhagyjam a megyét, a lényeg, hogy olyan gárdához kerüljek, ahol vannak célok, mert anélkül nincs értelme csinálni.