Vissza akar vágni a PVSK

Nincs megállás a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályban, egy héten belül már a harmadik fordulót rendezik meg. A 29., tehát az utolsó előtti körben összecsap egymással a két pécsi csapat is. A PEAC legutóbb 8–0-ra győzte le a PVSK-t, így van miért visszavágnia Kósa Sándor együttesének.

Május 26., szerda, 17.30

PTE-PEAC (6.)–PVSK (4.)

A tavaszi szezon (a korábbról elhalasztott mérkőzésekkel együtt) a mezőny mindkét pécsi csapatának jobban sikerült, mint az ősz. A PEAC nagyon sokáig veretlen volt, a PVSK pedig jelenleg egy hatmeccses nyerő szériában van, tehát remek hétközi mérkőzésre van kilátás. Ráadásul a Vasútnak van miért revansot vennie, hiszen februárban az egyetemistáktól megsemmisítő, 8–0-s zakót kaptak.

Lőrinc Antal, a PTE-PEAC edzője: – Az utóbbi két rangadónkból nagyon rosszul jöttünk ki. A mohácsi vereség azért egy vállalható sztori volt, Villányban viszont nem sok köze volt a futballhoz a mérkőzésnek. Akkor eldőlt, hogy már nem a dobogóért, hanem a becsületünkért kell játszanunk az utolsó két fordulóban. Jelenleg két vereségünk van 2021-ben, és nagyon szeretném, hogy ez a PVSK és a Pécsvárad elleni találkozónk után is így maradjon. Nagyon jó csapat a PVSK, ráadásul most egy győztes szériában van. Biztos vagyok benne, hogy egy teljesen más mérkőzés lesz, mint a februári 8–0. Egyébként sem szeretek visszafelé tekinteni. Az a lényeg, hogy a hazai pályán is szeretnénk begyűjteni ellenük a három pontot.

Kósa Sándor, a PVSK edzője: – Szerencsére már nincs annyi sérültünk, mint korábban, így hétről hétre hasonló összeállításban tudunk játszani. Ez nagyon fontos, főleg ennek köszönhető, hogy javultak az eredményeink. Egy csúnya folt a szezonunkban a PEAC elleni első mérkőzés, amit mindenképpen szeretnénk kijavítani. Ezzel el tudnánk érni, hogy odaérjünk, ahova szeretnénk – ami egyébként a minimális elvárás tőlünk. Minél magasabb pozícióban akarjuk zárni a szezont, és ehhez mindenképp le kell győznünk a PEAC-ot – tette hozzá a Vasút trénere.

Bóly (11.)–Siklós (8.)

A középmezőny elképesztően szoros, tehát itt is izgalmas hajrára van kilátás. A 11. Bóly és a 7. Boda között mindösszesen öt pont a különbség. Az előbbi a remek formában lévő Siklóst fogadja szerdán. Azt a Siklóst, amely zsinórban már öt meccse nem talált legyőzőre, s ebből négyet meg is nyert. Ellenben a Bóly az utóbbi öt bajnokiján csupán 1 pontot gyűjtött, azonban hozzá kell tenni, hogy csupa élcsapattól kapott ki, legutóbb például a PVSK-tól.

Gyógyfürdő Harkány (14.)–Pécsvárad R-Bus (2.)

Nem kérdés, hogy mit mond a papírforma, ráadásul a tét sem kicsi a Pécsvárad számára, hiszen mindenképp kell a három pont ahhoz, hogy Krapeczék megőrizzék ezüst­érmes pozíciójukat. A Harkánynak jó hír, hogy akár még úgyis bebiztosíthatja utolsó előtti helyét, amennyiben vereséget szenved.

Lovászhetény (9.)– Kétújfalu (15.)

A Lovászheténnyel a Pécsvárad is nehezen bírt el az előző fordulóban, most pedig a mérkőzés toronymagas esélyeseként lép pályára Bíró Ferenc együttese. A Hetény egyike azoknak a csapatoknak, amelyek a középmezőny csúcsát jelentő hetedik helyért vannak harcban. Amennyiben a Kétújfalu nem szerez pontot, biztosan az utolsó helyen fejezi be a bajnokságot.

Boda-Andrics és Tsa (7.)–Mohács (1.)

Egyértelműen a Bodának lesz a legnehezebb dolga a hetedik helyre törő csapatok közül. Varga Balázs együttese a tabellát toronymagasan vezető, már biztosan aranyérmes Mohácsot fogadja. A házigazda abban sem bízhat, hogy vendégei félvállról veszik a mérkőzést, hiszen Schmidt Zsolték már csak két lépésre vannak a veretlen bajnoki címtől. A záró fordulóban a Villány vendégei lesznek a Duna-partiak.

Sellye O és R (12.)– Szentlőrinc II. (5.)

Matematikai esélye a Szentlőrinc II.-nek is van arra, hogy odaérjen a dobogóra, de ehhez már igazi csoda kellene. Ha reálisan nézzük, a lőrinciek a PVSK-val és a PEAC-cal a negyedik helyért vannak harcban. Horváth Zoltán csapatára nehéz feladat vár, ha jó napot fognak ki a sellyeiek, akkor biztosan megnehezítik majd a piros-feketék dolgát.

Május 26., szerda, 18.00

Szederkény (13.)–Villány (3.)

A Villányra is nagyon fontos mérkőzés vár, hiszen amennyiben megszerzi a három pontot Kósa Zoltán együttese, biztosan éremmel zárja a szezont. Szederkényi bravúr esetén viszont még dörzsölheti a tenyerét a PVSK, PEAC és a Szentlőrinc II. hármasa.

Megyei I. osztály