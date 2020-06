Visszatérnek a termükbe a PVSK cselgáncsozói

Kezd minden sportegyesület visszatérni a rendes kerékvágásba a koronavírus-járvány miatt kihagyott két hónapot követően. Mától a PVSK cselgáncsozói is visszatérhetnek a fedett létesítményeikbe, osztotta meg hivatalos honlapján a klub.

– Végre ez is elérkezett, a kinti bizonytalan helyzet nem tett jót a dzsúdónak, de most már megkezdhetjük a sportág lényegéhez jobban közelítő foglalkozásokat. A válogatott sportolók a szövetség döntése értelmében már igénybe vehették a termeket – mondta Kersics Antal szakmai vezető, hozzátéve, már a kontaktmunkákat is elkezdik óvintézkedések mellett.

Bár hétfőtől már teremben edzenek, vannak szabályok, amelyek nem változnak. Például a szülők nem mehetnek be a foglalkozásra, és továbbra is lázméréssel kezdik azokat. Sőt, tovább szigorodnak a feltételek. Már fertőtlenítették az eszközöket, de ezt az edzések előtt, között és után is megteszik majd.

Emellett, ha nem lesz semmilyen lényeges kormányzati döntés a sportot illetően, kétféle tábort is indítanak.