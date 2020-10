Visszatért a győzelem útjára a Szentlőrinc II.

Hazai pályán könnyed 4-0-s sikert aratott a Szentlőrinc második csapata a Boda ellen a labdarúgó megyei I. osztályban, s ezzel visszaállt a tabella élére.

Erős kerettel futott neki a hétvégi bajnokinak a Szentlőrinc II., hiszen Molnár Róbert, Pacéka Norbert, Lehoczky Roland és Kovács Dávid is visszajátszott az NB II.-es keretből. S ha már ott voltak, el is döntötték a találkozót. Kovács duplázott, és Lehoczky is betalált a Boda ellen.

Szentlőrinc II.–Boda 4-0

Labdarúgó megyei I. osztály, 7. forduló. Szentlőrinc.

Gólszerzők: Lakusic (61.), Kovács D. (71., 84.), Lehoczky (75.).